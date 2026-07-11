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Pitbull quebra recorde do 'Guinness' ao reunir 21 mil pessoas com toucas carecas

Estadão Conteúdo

O cantor Pitbull entrou para o Guinness, o Livro dos Recordes, por um feito inusitado: quebrar o recorde de maior quantidade de pessoas reunidas usando toucas simulando uma careca. O fato ocorreu no BST Hyde Park festival, em Londres, na Inglaterra, nesta sexta-feira, 10.

Um representante do Guinness foi ao local e entregou um certificado enquadrado ao cantor pela "Maior reunião de pessoas usando toucas carecas". "Fizemos as contas e podemos confirmar que você conseguiu reunir 22.141. Parabéns!", anunciou.

A ideia de Pitbull surgiu há cerca de cinco meses. É comum que vários fãs vão aos seus shows caracterizados como ele, usando toucas simulando a careca, uma de suas principais características. Por vezes, também vestem gravatas e óculos escuros. A convocação para a tentativa oficial foi feita em 17 de fevereiro, em seu Instagram.

No seu canal do YouTube, o cantor transmitiu uma live sobre o evento. "Quem pensaria que um cubano da primeira geração seria capaz de estar em Londres quebrando um recorde? Estou animado!", disse.

"É uma bênção, uma honra. Continua sendo maravilhoso. À esta altura, não há lugar no mundo em que eu possa me esconder, porque sabem quando estou em qualquer cidade. Você vê todas aquelas pessoas usando toucas carecas e sabe que estou em algum lugar por ali. Em vez de onde está o Wally? a pergunta é onde está o Pit?", brincou.

Confira aqui o vídeo com o momento em que Pitbull recebe seu certificado por ter quebrado um recorde do Guinness.

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