Pitbull convoca fãs para recorde inusitado de maior reunião de pessoas com toucas carecas

O cantor Pitbull convocou os fãs para uma missão inusitada: ele pretende bater o recorde mundial de maior reunião de pessoas usando toucas de careca - caracterização comum entre os fãs para homenagear o artista, que é conhecido por ser careca. A fantasia, geralmente, também inclui camisa social, gravata, cavanhaque e óculos escuros.

No Instagram , Pitbull anunciou que o evento será em 10 de julho, em seu show no festival BST Hyde Park, em Londres. O objetivo é colocar o recorde no Guinness World Records. Ainda não há registros do tipo na publicação.

"Toda vez que você coloca aquela touca careca você sabe que está prestes a viver o melhor momento de sua vida! Dale!", escreveu o cantor na rede social, referenciando a música Time Of Our Lives, um de seus maiores hits. O perfil do festival reforçou o convite: "É oficial. Vamos fazer história."

A sugestão veio do apresentador britânico Greg James, que comanda o programa matinal da BBC Radio 1, ao reconhecer a tendência de figurino entre os fãs do cantor.

Conforme um comunicado dos organizadores, divulgado pela Rolling Stone, é recomendado que os participantes do evento usem suas toucas "bem presas na cabeça, com o cabelo preso na parte da frente e no topo", para evitar que mechas de cabelo se soltem.