Piratas da Batucada levará o tema do empoderamento feminino para a avenida do samba

O atual campeão do Carnaval de Belém, Grêmio Recreativo e Escola de Samba Piratas da Batucada, voltará para a avenida do samba, no próximo dia 11 de fevereiro, com sede de novas vitórias. Afinal, o título conquistado em 2020 foi o primeiro desde que a agremiação foi fundada, há 49 anos. O enredo que a Piratas vai levar para a Aldeia Cabana Davi Miguel será “Um rendez-vous de grandes mulheres”, que vai prestar uma grande homenagem ao público feminino.

A escola planeja levar para o desfile cerca de 1 mil a 1.500 brincantes, conforme explica o diretor de Carnaval da agremiação, Cláudio Didimano. Em 2020 - quando houve o último desfile presencial antes da pandemia, em Belém -, o Piratas da Batucada venceu com o enredo “Miguel Santa Brígida: O Arcanjo Dionisíaco do Drama, Fé e Carnaval”. O tema homenageou o carnavalesco paraense, que também é ator e diretor de teatro, fundador do grupo Atores Contemporâneos e ex-diretor do Auto do Círio.

Para este ano, o Piratas da Batucada investe na abordagem do empoderamento feminino ao longo da história mundial, desde as civilizações antigas, passando por Berlim e Paris da Segunda Guerra Mundial e pela Belém da Belle Époque até chegar aos dias atuais. Um dos pontos altos do desfile será a ala “Puta Day”, que fará alusão à luta das prostitutas por direitos.

Essa ala vai anteceder o carro alegórico que trata 20 mulheres da política, da música e do teatro, com destaque à ativista Lourdes Barreto, liderança do Grupo de Prostitutas da Área Central de Belém (Gempac), que realiza um trabalho nacional de conscientização das mulheres dessa profissão. Lourdes estará ao lado de destaques como as cantoras Alba Mariah e Creuza Gomes, as deputadas Marinor Brito e Lívia Duarte e a Rainha das Rainhas de 1986, Cei Mello.

Outros destaques serão a comissão de frente, com coreografia assinada pelo premiado Jaime Amaral, da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (UFPA), com o tema das sacerdotisas. Ainda, três casais de mestre-sala e porta-bandeira trazendo os temas da Lapa (ponto turístico carioca), Caruaru e Paris. Além da ala das baianas com fantasias de cortesãs.

As cores da escola, vermelho e preto, irão se misturar ao colorido inspirado nos filmes de “Um Anjo Azul” (1930) e “Moulin Rouge” (2001) e as referências à antigas casas de show de Belém, como o extinto Lapinha e Locomotiva, que serão representados em alas e carros alegóricos.

Os materiais utilizados em adereços, fantasias e decoração de carros trazem muitos plásticos, veludos e plumas artificiais de tecidos, tudo pensado para a possibilidade de chover durante a noite do desfile. As fantasias para desfilar na escola estão à venda na sede da Piratas (Tv Angustura, 449, entre Rua Nova e Senador Lemos) a R$ 80 cada.

Na avenida, o samba enredo assinado pela Companhia do Samba, menciona: “Eu posso ser o que quiser, tem que respeitar o coração da mulher e no caminho do amor sou bamba, sou Piratas da Batucada”. Os puxadores de samba serão o carioca Leonardo Bessa e as paraenses Mariza Black e Cris Matos. O enredo é de autoria dos antropólogos Raquel Abreu e Cláudio Didimano e do carnavalesco Edson Barata.

“Será um grande encontro de grandes mulheres. Vamos falar sobre elas porque se faz necessário social, cultural e politicamente, especialmente em razão da violência sofrida por elas, do feminicídio que pode atingir qualquer uma delas. Falamos sobre o corpo (feminino) que tem a liberdade tolhida de usar a roupa que quer, sob pena de ser tocada ou agredida, mas o corpo da mulher é livre para escolher com quem quer estar”, explica Didimano.

“É um tema contemporâneo, com enredo bem construído. Estamos fazendo o melhor possível para a levar para a avenida, para levar uma mensagem à nossa cidade, mostrar o nosso carnaval”, conclui o diretor.