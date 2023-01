Piratas da Batucada comemora 49º aniversário com passeio cultural no bairro da Pedreira

Atual campeã do carnaval de Belém, Grêmio Recreativo e Escola de Samba Piratas da Batucada (G.R.E.S Piratas da Batucada), levou integrantes da agremiação com o samba-enredo de 2023 para as ruas do bairro da Pedreira, neste domingo, 1º de janeiro. O objetivo foi comemorar o aniversário de 49 anos de fundação da escola. O intérprete oficial da escola desde 2019, o carioca Leonardo Bessa (ex-Salgueiro, do Rio, e ex-Tucuruvi, de São Paulo), veio a Belém especialmente para a programação.

“A paixão das pessoas pelo carnaval e pelo samba não tem diferença de um lugar para o outro e isso foi uma das coisas que me cativou em estar aqui em Belém novamente”, destaca Leonardo. Os demais cantores oficiais do Piratas são Cris Matos, Mariza Black e Juninho do Cavaco, sendo que o último foi reapresentado de volta à escola durante o arrastão deste feriado e passa a acumular a função de coordenador da ala musical.

Leonardo Bessa, experiente intérprete do Rio de Janeiro e São Paulo. (Ivan Duarte/ O Liberal)

Com quase 20 anos de experiência no carnaval, os 1º e 2º porta-estandartes Maurício de Souza e Phelipe Egon, mostraram muito samba no pé ao anunciar o clima de carnaval que começa a agitar Belém já nas primeiras horas do ano novo. “O Carnaval representa uma trajetória de longa dedicação, de ensaios, pois temos que ter samba no pé e saber representar os personagens, conhecer a história do enredo”, destaca Maurício.

O primeiro casal de porta-bandeira e mestre sala, Flávia e Bené Brito, de 43 e 48 anos, que também acumula uma longa experiência na avenida, este ano vai levar a filha de 12 anos, Beatriz Brito, para estrear como 3ª porta-estandarte da escola. “A nossa responsabilidade é carregar toda a comunidade junto com o nosso símbolo maior, que é a bandeira da escola.

Casal de posta-bandeira e mestre sala, Flávia e Bené Brito, que se apaixonou no samba e pelo samba. (Ivan Duarte/ O Liberal)

São 49 anos de história. Uma vida que se iniciou em um bloco de rua e chegamos tão longe com títulos, vivência de responsabilidade social e de transformações na vida de muitas pessoas que fazem e vivem de cultura e arte", observa o presidente do Piratas da Batucada, Sandro Sena.

O Piratas da Batucada venceu o último desfile oficial realizado em Belém, em 2020, e, como não houve carnaval por dois anos, se mantém campeã. Este ano, o desfile oficial do 1º e do 2º grupos acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, na Aldeia Cabana Davi Miguel.

Maurício de Souza e Felipe Egon, porta-estandartes do Piratas. (Ivan Duarte/ O Liberal)

Enredo

Este ano, o Piratas leva para a avenida o tema “Um rendez-vous de grandes mulheres”. O carnavalesco Edson Barata, explica que o tema fala sobre empoderamento feminino e inicia com a narrativa das mulheres sacerdotisas de 2.800 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia e Egito, onde o sexo com diferentes parceiros era sagrado e símbolo de fertilidade, até os dias atuais, em que Lourdes Barreto, de 77 anos, liderança e ativista das mulheres prostitutas de Belém, será homenageada.

O arrastão do Piratas da Batucada se repetirá todos os domingos até a data do desfile oficial da agremiação no Carnaval de Belém, em 11 de fevereiro.

Prefeitura de Belém

O diretor-geral da Fundação Cultural do Município de Belém, Jamil Mouzinho, que visitou o local de concentração dessa e de outras escolas de samba que deram o primeiro grito de carnaval neste feriado, lembrou que a subvenção da Prefeitura às agremiações está garantida este ano, assim como foi realizada no ano passado, mesmo que não tenham acontecido os desfiles, para que as escolas se preparassem para o Carnaval 2023.