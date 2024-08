Pintor ítalo-amazônico Paolo Ricci é tema de exposição no Centro Cultural do TRE-PA

A obra do artista italiano Paolo Ricci (1925-2011) é destaque da exposição "Paolo Ricci em retrospectiva - 53 anos de cores ítalo-amazônicas" instalada no Centro Cultural da Justiça Eleitoral paraense, localizado no anexo ao prédio-sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), no bairro da Campina, em Belém. A mostra foi aberta na última quarta-feira (14/8) e prossegue até 27 de setembro, no horário das 8h às 15h, em dias úteis.

Exposição de Paolo Ricci

A exposição traz 38 peças em óleo sobre tela que exploram as cores a partir da técnica do empasto (modo de usar a tinta com espátulas de maneira pastosa), a mostra conduz os visitantes a perceber o olhar do artista sobre o cotidiano amazônico e as paisagens do casario do Centro Histórico da cidade, passando pela urbanização e autorretratos pintados no ano de 1964. Estão expostas telas finalizadas entre as décadas de 1950 e 1990.



A coordenadora do Grupo Gestor do Centro Cultural da Justiça Eleitoral, Carla Ferreira, explica que a exposição foi uma das contempladas pelo Edital 2024 do CCJE e é a segunda a ser realizada neste ano de 2024. "A gente tem a grande honra de fazer essa retrospectiva de artistas renomados e que fazem parte da nossa história. O Paolo era um italiano que veio morar no Brasil com cinco anos, na Ilha do Marajó, então, ele foi criado como marajoara e isso se reflete na vida e na obra dele. Também é importante para o nosso Centro Cultural porque as obras retratam muito e esse nosso espaço geográfico do Centro Histórico, o bairro da Campina e a Cidade Velha desde a década de 50", detalha a servidora.

Homenagem

Para a filha caçula de Ricci e proponente da exposição, Marta Ricci, o momento representa uma homenagem ao pai, falecido no ano de 2011, e a oportunidade de reunir a família. "Quando meu pai morreu, há 13 anos, deixou muitas obras de arte em casa e sempre foi uma preocupação minha o que seria feito delas porque minha mãe já está idosa e depois que meu irmão faleceu muitas começaram a estragar. No mês de janeiro, uma amiga me mandou o edital e a princípio eu disse não, pois nunca participei, não é minha área, depois acabei submetendo e foi aprovado. Fiquei muito feliz e emocionada porque realmente eu precisava homenagear o meu pai que passou a vida inteira dizendo que era difícil expor em Belém por ter poucos espaços e patrocínios", conta, emocionada.

A viúva do pintor, Eliete Ricci, também aprovou a homenagem. "A exposição está muito bonita e organizada, eu gostei bastante", diz.

O curador da exposição, Marcelo Lobato, explica que "Paolo Ricci poderia estar em qualquer lugar do mundo porque a obra dele é uma aula de pintura e o artista merecia essa homenagem, Belém devia uma homenagem assim a ele. É um presente que o Tribunal dá para a esposa do Ricci e para o público. Agradeço por ter feito parte desse momento trabalhando na seleção e restauração de muitas das peças", pontua.



A fotógrafa e servidora pública, Karina Martins, integra o Coletivo "Ateliê da 25". Ela ficou responsável pelo vídeo que conta um pouco da trajetória e das obras de Ricci. "O vídeo é um minidocumentário com depoimentos de pessoas que conviveram e conhecem a obra do pintor, além de fotos pessoais. A trilha sonora é composta por uma trilha instrumental espanhola que, segundo a filha dele, era a música preferida e eu consegui usar como pano de fundo. A família está muito feliz e acredito que ele também, pois é merecedor de todas as homenagens", conta.

Visitação

As pessoas interessadas em visitar a exposição "Paolo Ricci em retrospectiva - 53 anos de cores ítalo-amazônicas", podem se dirigir ao Centro Cultural da Justiça Eleitoral localizado na Rua João Diogo, 254, ao lado da sede do TRE do Pará. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, com entrada gratuita.