Pink nega separação de Carey Hart e ironiza rumores: 'Acabei de descobrir que estou separada'

A declaração foi feita depois que reportagens internacionais afirmaram que o casal teria encerrado o relacionamento novamente

Estadão Conteúdo

A cantora Pink usou as redes sociais para negar rumores de que estaria se separando do marido, o ex-piloto de motocross Carey Hart, após cerca de 20 anos de relacionamento. A artista comentou o assunto em um vídeo publicado no Instagram nessa quinta-feira, 26.

"Então, acabei de ser informada de que estou separada do meu marido. Eu não sabia", disse a cantora. Em tom irônico, ela acrescentou: "Obrigada por me avisar. Vocês também querem contar aos nossos filhos? Minha filha de 14 anos e meu filho de 9 também não sabem."

A declaração foi feita depois que reportagens internacionais afirmaram que o casal teria encerrado o relacionamento novamente.

Crítica à cobertura midiática

No vídeo, Pink questionou o foco dado à vida pessoal em meio a outros temas em destaque no noticiário. "Vocês querem falar de notícias reais? Querem falar dos arquivos Epstein? Racismo sistêmico? Misoginia no esporte?"

A cantora também mencionou a própria carreira ao comentar sua recente indicação ao Rock and Roll Hall of Fame. "Querem falar das minhas conquistas ou só da minha suposta queda?", disse.

Ao encerrar a gravação, ela classificou os rumores como "fake news' e afirmou: "Eu amo vocês. Notícias ruins, vocês podem fazer melhor."

Relação começou em 2001

Pink e Carey Hart se conheceram em 2001 durante o Summer X Games, na Filadélfia. Após um relacionamento com idas e vindas por quatro anos, a cantora pediu o piloto em casamento em 2005, durante uma competição.

Os dois se casaram em janeiro de 2006, na Costa Rica, e têm dois filhos: Willow Sage, de 14 anos, e Jameson Moon, de 9.

O casal já enfrentou uma separação anterior, anunciada em 2008. Na época, um representante da cantora afirmou que a decisão havia sido tomada "por melhores amigos, com muito amor e respeito". O período inspirou músicas como So What e Please Don't Leave Me.

Eles retomaram o relacionamento no ano seguinte após terapia de casal. Em 2010, Hart comentou a reconciliação em entrevista à revista People: "Às vezes é preciso dar alguns passos para trás para seguir em frente."

Crises recentes já haviam sido mencionadas

Em janeiro de 2024, ao celebrar o 18º aniversário de casamento, Pink revelou que o casal quase se separou novamente em 2023. "O amor é uma vida inteira voltando para a mesa. Quase não conseguimos chegar a este", escreveu na ocasião.

Na mesma publicação, ela afirmou que carrega com orgulho as "cicatrizes" da relação e descreveu o marido como sua "rocha teimosa e imutável". Hart respondeu dizendo esperar continuar ao lado da cantora por muitos anos.

A artista voltou a homenagear o marido em janeiro de 2025, durante a comemoração dos 19 anos de casamento. Apesar de o casal ter completado duas décadas juntos recentemente, não houve publicação relacionada à data.

