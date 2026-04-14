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Picasso por 100 euros: França rifa quadro de US$ 1 mi para financiar pesquisa sobre Alzheimer

Estadão Conteúdo

A França ofereceu a oportunidade de uma obra de Pablo Picasso, avaliada em cerca de U$1 milhão, ser adquirida por apenas 100 euros, algo em torno de R$ 600.

A obra em questão é Cabeça de Mulher, de 1941, realizada com guache no papel. A venda faz parte de uma rifa que buscava arrecadar dinheiro para financiar uma pesquisa sobre o Alzheimer.

O projeto é realizada pela Fundação para Pesquisa do Alzheimer, que opera em um dos mais importantes hospitais públicos parisienses. A organização se tornou a principal financiadora privada em termos de pesquisa a respeito da doença no país.

Segundo a AP, a plataforma de venda de bilhetes online da rifa teria disponibilizado apenas 120 mil oportunidades. Conforme informado, as rifas esgotaram e alcançaram 12 milhões de euros, chegando ao equivalente a US$ 14 milhões.

A vencedora desta edição do 1 Picasso por 100 euros já foi revelada: a francesa Ari Hodara, levou a obra. Uma parte do valor arrecadado com a rifa, cerca de 1 milhão de euros, será destinada à Opera Gallery, que era a detentora do quatro.

Outras edições da rifa

Essa não é a primeira vez que uma rifa de Picasso ocorre. 1 Picasso por 100 euros já está em sua terceira edição, depois da inaugural, em 2013, e a mais recente, realizada em 2020.

Na primeira edição, a obra sorteada era o trabalho cubista Man in the Opera Hat. À época, o vencedor foi um homem que morava na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e que lidava com sistemas de sprinklers.

Já na segunda vez, Claudia Borgogno, um contadora italiana, foi quem tirou a sorte grande. O trabalho em questão era Natureza-morta, feito em 1921.

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