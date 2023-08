Pianista e educador Álvaro Siviero reflete sobre o conceito de amor em “Ópera do Amor”.

O amor para além do conceito de sentimento usualmente conhecido na sociedade é o que o pianista Álvaro Siviero quer fazer as pessoas refletirem com o evento “Ópera do Amor”, que será exibido hoje pelo Youtube, a partir das 20h. O espetáculo será transmitido pelo canal Álvaro Siviero Oficial. Pianista mundialmente conhecido, Álvaro Siviero pretende que as pessoas entendam o amor por outra ótica.

“Será um especial que irá resgatar o sentido do amor verdadeiro e o poder da arte na construção de um relacionamento feliz e duradouro. A música transforma e pode nos enriquecer. O tema do amor eu vejo como o mais importante da vida de uma pessoa”, assegura.

O pianista que acumula apresentações por todo o mundo como Alemanha, Portugal, Itália, Estados Unidos, República Tcheca, Áustria, Polônia, França, Inglaterra e Suíça, já prepara para outra turnê mundial. Entretanto, Siviero resolveu destinar parte do seu tempo para esse especial que mostrará trechos de cinco óperas clássicas, além de trechos de filmes, para refletir sobre o amor. O público poderá ver e ouvir trechos das óperas com a explicação de Álvaro Siviero. Dentre as obras estão Turandot, Don Giovanni, La Traviata, Carmen e o Elixir do Amor.

O artista espera que as grandes óperas sirvam para ajudar o público a pensar sobre sua própria vida. Siveiro espera que a música ajude as pessoas a fazer uma autocrítica e mudarem seus próprios pensamentos. “Toda a música te leva para algum lugar, cabe a você decidir para onde quer ir. O que acontece é que a música com a qual eu trabalho tem um poder emocional enorme, um poder de transformador para melhor, por isso é chamada de clássica, aborda os temas do homem e da pessoa humana. Independentemente do século em que estamos, a pessoa humana se mantém, o valores se mantém”, enfatiza.

Na análise de Álvaro Siviero, os exemplos atuais que se tornam referências sobre o que é o amor expostos na televisão em novelas e nas redes sociais fazem as pessoas ficarem mais perdidas no mundo. Segundo ele, há estudos que já mostram o quanto a influência da arte e das redes sociais tem influenciado à sociedade de maneira a repetir o que vêem nas telas.

“O problema que vi ao ouvir muitas pessoas e assistir vários programas, que o que existe é uma grande confusão do que é amar. Não sei se isso aconteceu por conta das redes sociais, mas hoje usam a palavra amor de qualquer forma em qualquer momento. As pessoas estão preocupadas em mostrar até o que não são. Mostram um casamento que estão numa festa chique, ou num iate em ilhas gregas, como se o amor fosse uma ou o glamour”, destaca.

Siviero quer mostrar um conceito de amor que está baseado na vontade. Segundo ele, os seres humanos tem “potenciais superiores” que são a “inteligência” e a “vontade”, conceitos que ao longo da história humana já foram muito discutidos na filosofia e na psicologia. O problema desta geração seria colocar o amor como um “sentimento” ao invés de entende-lo como “vontade”.

“O amor não é um sentimento, o amor é uma decisão, é uma convicção. Tanto é assim, que pensa no caso de uma mãe, que às três horas da manhã houve o filho chorar com fome e sujo e no frio se levanta e vai cuidar do bebê. O que o sentimento dela fala é para ficar deitada, mas ela levanta, vai limpar e dar de comer. Por isso, o amor materno é colocado como modelo, porque é absolutamente desinteressado”, reflete.

Álvaro Siviero espera que os participantes tenham um “brainstorming” e analisem suas próprias vidas para poderem ver que “o chão que pisam não é rígido”, mas “muitos vão perceber que é um chão trincado”. Para que entendam que a carência afetiva não se resolve perguntando ao outro sobre o amor, esperando uma simples troca, e percebendo que o amor passa primeiro pela nossa vontade de amar.