Personagem de 'A Moça do Táxi' faria aniversário nesta terça

Se ao passar na frente do cemitério de Santa Izabel nesta terça-feira, 19 de abril, você avistar uma moça a espera de um táxi, não se assuste (muito!) é que a data marca o aniversário de Josephina Conte, uma das personagens mais emblemáticas do imaginário da capital paraense e que em 2022 estaria completando 91 anos.

A “Moça do Táxi” é uma das lendas mais conhecidas da capital paraense. A história conta que a jovem, todos os anos, ganhava de seu pai, no dia de seu aniversário, uma viagem de táxi por pontos turísticos de Belém. Josephina nasceu em 19 de abril de 1915 e faleceu em 16 de agosto de 1931, aos 16 anos, mas não parou de “passear” pela cidade no dia de seu aniversário.

Segundo a lenda, ela pega um táxi na frente do cemitério e, ao fim da corrida, diz que está sem dinheiro e pede ao taxista para voltar no dia seguinte ao endereço para receber o pagamento do pai, alegando que o passeio é seu presente de aniversário. Mas ao voltar no endereço para receber o valor, o taxista descobre que a moça está morta há anos.

Essa história é uma das que foi imortalizada pelo saudoso escritor Walcyr Monteiro em seu livro “Visagens e assombrações de Belém”. O fato é que a “Moça do Táxi” realmente existiu. Sua lápide está localizada no cemitério Santa Izabel, no bairro Guamá, sendo uma das mais visitadas.

Josephina pertencia a uma família de posses e bastante influente: foi uma das filhas de Nicolau Conte, empresário italiano, que havia montado, em Belém, a fábrica de sapatos "Boa Fama". No entanto, o dinheiro de seu pai não foi suficiente para salvá-la de uma grave tuberculose, conforme relatado por seus familiares.

50 anos de Visagens"

A série "Visagens e Assombrações de Belém" nasceu no dia 7 de maio de 1972, com a publicação de “A Matinta Pereira do Acampamento”, no jornal A Província do Pará. A série de eventos para comemorar a data, iniciam no do dia 6 de maio, com uma programação no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso e continuam na semana seguinte, com um evento de três dias na Casa das Artes, no período de 11 a 13 do mesmo mês.

A programação, que será realizada de 11 a 13 de maio, terá eventos pela manhã e à tarde, incluindo um painel com escritores paraenses que tiveram sua carreira influenciada por Walcyr Monteiro, como Juraci Siqueira, Joécio Jojoca, Paulo Maéus, entre outros. Haverá visita guiada, apresentação de vídeos e bate papo dos autores com os alunos das escolas públicas do entorno da Casa das Artes, como Ulisses Guimarães e Deodoro de Mendonça”.

A Casa das Artes também está programando, para a semana de 18 a 22 de maio, uma oficina de quadrinhos, chamada literatura de HQ, com o professor Volney Nazareno. Especialista no assunto, Volney já tem produções com adaptações de clássicos da literatura para os quadrinhos, com nomes como Lindanor Celina e Eneida de Moraes.