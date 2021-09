Personagem brasileiro 'Macunaíma' é tema de projeto da Semana de Arte Moderna

O personagem Macunaíma vai renascer e se transformar em jogos para estar presente no Centenário da Semana de Arte Moderna. O ressurgimento do personagem ícone da cultura brasileira é uma das propostas do IX Festival Games for Change América Latina, que será realizado entre os dias 12 e 14 de novembro, de forma on-line.

O projeto é aberto para os alunos do nono ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Técnico, assim como alunos de graduação e pós-graduação interessados em criar games, jogos de carta, tabuleiros, contação de histórias, áudio-jogos, entre outras iniciativas. As propostas podem ser apresentadas para a organização do evento. Os projetos selecionados receberão bolsas de estudo.

O projeto é uma parceria do grupo de pesquisa Cidade do Conhecimento do Departamento de Cinema, Rádio e TV da Escola de Comunicação e Artes (ECA-USP) e do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo com a rede internacional Games for Change América Latina, coordenada pelo professor Gilson Schwartz.

"Vamos brasilianizar o mundo com a universidade formando novas redes, novos espaços de criatividade, produção do conhecimento, de liberdade de expressão, de transformação social, inclusão, preservação e até estímulo à diversidade, que são características da obra clássica Macunaíma e do programa do modernismo brasileiro", provoca Schwartz.

A abordagem lúdica para o personagem icônico da cultura brasileira chega em um momento de urgência para abrir novas perspectivas. "A atitude que estamos buscando é uma ruptura com criatividade, não com violência. A proposta é resgatar o nosso passado e nossa memória para criar perspectivas de educação, de divertimento e de um lazer que seja sustentável", ressalta o professor da ECA.

O Personagem

Macunaíma é um dos romances modernistas mais importantes da literatura brasileira, escrito pelo poeta brasileiro Mário de Andrade e publicado em 1928. A história possui um caráter épico, e é uma obra literária que absorve todas as tradições orais e folclóricas de um povo. Segundo o próprio autor, Mário de Andrade, “Este livro afinal não passa duma antologia do folclore brasileiro”.

O título da obra é também o nome de seu protagonista: um índio que representa o povo brasileiro. O livro virou filme em 1969 e o personagem foi imortalizado pelo ator Grande Otelo.

Mais informações sobre o projeto Macunaíma Digital estão disponíveis neste podcast

Os interessados no projeto também podem acompanhar as notícias no site da Games for Change América Latina.