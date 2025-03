Peritos identificam vazamento de gás na casa de Gene Hackman, mas descartam relação com mortes

As investigações que buscam a causa da morte de Gene Hackman, 95 anos, e da esposa, Betsy Arakawa, 65, encontrados mortos em sua residência em 26 de fevereiro, não apresentaram resultados conclusivos. Segundo disseram as autoridades do Novo México (EUA) à Variety, foi encontrado apenas um pequeno vazamento de gás que não seria suficiente para intoxicá-los.

O xerife do condado de Santa Fé, onde a residência do ator está localizada, confirmou que o gás natural não deveria ser um fator levado em consideração no caso. O vazamento de gás encontrado em uma das bocas do fogão corresponde a 0,33% do registro de monóxido de carbono presente no ar, o que elimina a hipótese de envenenamento por meio da substância.

A empresa responsável pela perícia também encontrou outros três pontos de periculosidade, entre um aquecedor de água e dois acendedores de lareira, que não apresentaram sinais de vazamento

Gene Hackman e Betsy foram encontrados mortos dentro do local, junto de um cachorro. Os resultados da autópsia ainda não foram concluídos. Entretanto, o condado explicou que os testes de envenenamento por monóxido de carbono concluíram que essa não teria sido a causa das mortes.