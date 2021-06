"Peri, o indiozinho Amazônico" faz nova apresentação virtual, nesta segunda (21)

O espetáculo "Peri, o indiozinho Amazônico", se apresenta nesta segunda-feira (21), às 19h30, no Facebook de Adryelle oliveira. A história retrata a vida de um indiozinho que luta para ser o guerreiro da aldeia. E a peça mostra a trajetória de Peri até se tornar o guerreiro.

Fernando Rassy divide a direção do espetáculo com Adriely Oliveira e ele explica que o trabalho é inédito e levou dois anos para escrever. O espetáculo retrata a cultura da culinária, dança, música e as vivências da floresta. Fernando ressalta que foi montado um trabalho de cenário e sonoplastia para compor a peça. A sonoplastia envolve todo o som de percussão e de sons da floresta.

O espetáculo também passa a mensagem de cuidado e preservação do meio ambiente e das aldeias indígenas.

O Grupo Coxia tem oito anos e sua origem é o bairro do jurunas. O grupo já percorreu por diversos municípios do estado como Marabá, Tucuruí, São Sebastião da Boa Vista e outros.

Agende-se:

Espetáculo: Peri, o indiozinho amazônico

Dia: 21 de junho de 2021

Hora: 19h30

Facebook: adryelle oliveira