Pedro Paulo Rangel, de O Cravo e A Rosa, é intubado com doença pulmonar

Querido pelo público de televisão por tantos personagens em telenovelas, o ator Pedro Paulo Rangel, mais conhecido recentemente pelo personagem Calixto, de O Cravo e a Rosa, foi intubado na Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro (RJ) para o tratamento da Doença Obstrutiva Pulmonar Crônica (DPOC). A informação é da coluna de Patricia Kogut, do jornal O Globo.

Para a página Splash, do portal UOL, a assessoria do hospital confirmou que Pedro Paulo Rangel está internado desde o dia 30 de outubro. E, mais especificamente, no Centro de Terapia Intensiva (CTI), desde o dia 6 de novembro. A Casa de Saúde São José, no entanto, não deu detalhes do estado de saúde do ator, nem do tratamento ao qual ele está sendo submetido.

O ator cancelou as apresentações da peça “O Ator e o Lobo” na Casa de Cultura Laura Alvim, no Rio de Janeiro, no início do mês de novembro. Desde 2002 o artista combate os efeitos da doença, causada pelo tabagismo.