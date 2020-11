Pedro Neschling está namorando chef de cozinha

Pedro Neschling está namorando a chef de cozinha Nathalie Passos. Ela é dona de um restaurante em Botafogo. Os dois vêm trocando declarações nas redes sociais. É o primeiro romance que o ator assume após se separar de Vitória Frate, mãe da sua filha, Carolina, de 3 anos.

"Tenho pensado muito antes de postar qualquer coisa. Fiquei até um tempo fora. Só quero dividir esse momento de alegria. Desejar paz para todos. E amor, sempre", escreveu ele na legenda de fotos de uma noite de vinho com a amada e que foi comentado por ela com um coração. Amigos do ator, parabenizaram o novo casal. Procurado pelo EXTRA, Pedro disse que não comenta sua vida pessoal.