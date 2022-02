Pedro Galvão lança o livro 'Salvados'

O publicitário Pedro Galvão lança o sexto livro de poemas da trajetória como autor, nesta sexta-feira, 11, na Livraria Fox, a partir das 17h, com sessão de autógrafos. “Salvados” (Editora Samaúma) revela poemas inéditos de Galvão sobre temas variados e, ainda, traz a obra dele completa reunida em 315 páginas.

O fundador da Galvão Propaganda, hoje conhecida como Galvão Comunicação, revela uma paixão antiga pela poesia, que, por um longo período, teve pouco espaço na vida dele. A carreira de publicitário e redator dominava a rotina desse artista das letras.

Nesse cenário, nasceu o primeiro livro dele, “Velho o Pedro vai pra casa” (1985), período em que a agência dele estava com apenas dois anos de existência. “Velho o Pedro vai pra casa” é um livro constituído de um único poema sobre o pai do autor, que também se chamava Pedro. “O livro narra a volta dele do trabalho para casa, no fim do dia. E, nessa narrativa. conta a vida dele”, descreve.

O segundo livro, veio após um longuíssimo jejum de 23 anos. “Bissexto” (2008) revelou uma safra de vários poemas do autor, não mais abordando uma narrativa como na publicação anterior. “O nome do livro fez referência à forma com que Manuel Bandeira chamava os poetas que lançam obras com longos intervalos”, explica.

Os intervalos entre os livros de Pedro Galvão foram diminuindo. Em “Guerramor” (2015), ele retoma o estilo original de narrativa em forma de poesia ao abordar o tema do amor com ilustrações de Inocêncio Peres. Em “Bisétimo” (2016), ele reveza a modalidade artística trazendo nova coleção de poemas. E em “Brinc-à-brac” (2018), numa referência à expressão bric-à-brac que significa compra e venda de artigos antigos, novamente com ilustrações de Inocêncio Peres, Galvão “brinca” com uma nova safra de poesias. Todos esses livros foram publicados pela Editora Escrituras, de São Paulo.

Agora, em “Salvados”, Pedro Galvão vem resgatar a própria história na poesia, reunindo as produções que publicou em 80 anos de vida, além de surpreender com uma novíssima leva de poesias de uma mente fresca de ideias. Sobre o título, ele explica: “‘Salvados’ são poemas que eu salvei, que podiam se perder. Fiz uma seleção dos últimos poemas que escrevi”. “Salvados” também dá nome à poesia que abre o livro.

O livro “Salvados” é a miscelânea de temas variados, como poesias sobre amigos, como Benedito Nunes, Max Martins, Chico Mendes, Ruy Barata, João de Jesus Paes Loureiro e outros; sobre amor e exultação erótica; e sobre a esposa Vitória, falecida em 2013 por quem ele ainda se declara apaixonado.

A cidade de Belém tem passagens especiais na obra, com poesias que conduzem o leitor por lugares carregados de lembranças, quase como uma narrativa de valor histórico sobre ruas e seus antigos nomes, prédios de valor arquitetônico como o antigo Grande Hotel que foi derrubado, lagoas e igarapés soterrados… “É um vasto livro sobre Belém do Pará, que é o lugar onde vivi, onde as minhas experiências se deram”, define.