O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Pecadores' é o grande vencedor do prêmio do sindicato dos atores

Estadão Conteúdo

O filme Pecadores, de Ryan Coogler, venceu a principal categoria, melhor elenco em cinema, do Actor Awards, prêmio organizado pelo sindicato dos atores de Hollywood e anteriormente conhecido como SAG Awards. Michael B. Jordan também foi escolhido na categoria de melhor ator.

A vitória se soma à premiação do Bafta, que deu o prêmio de atuação masculina para Robert Aramayo (I Swear), para tornar mais imprevisível a disputa na categoria no Oscar, na qual Timothée Chalamet vinha sendo considerado favorito. O astro de Marty Supreme também competia no Actor Awards, assim como Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), Jesse Plemons (Bugonia) e Ethan Hawke (Blue Moon).

Já entre as mulheres, Jessie Buckley, de Hamnet, confirmou o favoritismo: após vencer o Globo de Ouro e o Bafta, ela ficou com o troféu de melhor atriz, categoria na qual concorria com Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria), Kate Hudson (Song Sung Blue), Chase Infiniti (Uma Batalha Após a Outra) e Emma Stone (Bugonia) - todas elas concorrem com Buckley no Oscar.

Sean Penn ficou com o prêmio de ator coadjuvante pelo trabalho em Uma Batalha Após a Outra e Amy Madigan venceu o prêmio de atriz coadjuvante por sua atuação em Weapons.

TV

Já nas categorias televisivas, o destaque ficou para O Estúdio, que venceu os três prêmios aos quais concorria: elenco em comédia, melhor ator (para Seth Rogen) e melhor atriz (Catherine O'Hara). Entre os dramas, The Pitt faturou melhor elenco e melhor ator para Noah Wyle. Keri Russell (de A Diplomata) foi a melhor atriz. Owen Cooper, jovem ator da série Adolescência, venceu na categoria de minisséries ou filmes para TV, acompanhado por Michelle Williams (Morrendo por Sexo).

A cerimônia também dedicou atenção especial ao ator Harrison Ford, homenageado com um prêmio honorário pelo conjunto da obra. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

CINEMA/ACTOR AWARDS/PECADORES/VITÓRIA
Cultura
