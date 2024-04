Peça teatral ZumZumZum – A União Faz a Vida trata de valores, em Santa Izabel

A peça teatral infantil ZumZumZum – A União Faz a Vida voltou aos palcos brasileiros, trazendo uma mensagem renovada de cooperação e união para crianças de todas as idades. Com estreia marcada para o próximo dia 25 em Santa Izabel, na Região Metropolitana de Belém (RMB), a produção promete encantar e ensinar pela narrativa de uma jornada emocionante.

Escrita por Renato Mendonça e dirigida por Inês Marocco, a nova montagem atualiza a história dos irmãos Leona e Artur para refletir os desafios e valores atuais. Eles enfrentam a Rainha Mau-Mau em uma aventura que mistura o mundo real com o reino da imaginação, ensinando sobre cooperação, empatia e aceitação da diversidade.

O dramaturgo Renato Mendonça destaca o que considera ser os pontos mais fortes do espetáculo.“A arte é capaz de conscientizar os espectadores sobre várias questões. No caso do ZumZumZum, os irmãos Leona e Artur nos inspiram empatia, entusiasmo, determinação e cumplicidade. E provam como é importante estarmos atentos ao outro, entendendo que somos todos diferentes e complementares”, afirma.

O cuidado de produção do Grupo Cerco e da Dux Produções garantem levar a vários estados e a vários públicos um trabalho de qualidade. É um esforço conjunto da produção e da Fundação Sicredi, patrocinadora do espetáculo. “Queremos que ZumZumZum seja um estímulo a que nossos espectadores apreciem todas as formas de arte, especialmente o teatro”, complementa Mendonça.

A peça percorrerá 95 cidades brasileiras até o final do primeiro semestre, proporcionando uma experiência teatral de alta qualidade para crianças de 4 a 11 anos. Além das apresentações, o projeto oferece cursos para professores sobre expressão corporal em sala de aula e aulas da Escola de Espectadores de Porto Alegre, proporcionando uma imersão completa no mundo do teatro.

Esta iniciativa marca a primeira vez que o Grupo Cerco se envolve em um projeto de tal envergadura, levando teatro para escolas e cidades que tiveram pouco contato com essa forma de arte. Inês Marocco destaca o desafio e a aventura de levar o espetáculo para lugares não convencionais, contribuindo para o desenvolvimento social através do teatro.

Com uma mensagem de cooperação, união e reconhecimento da singularidade de cada um, ZumZumZum – A União Faz a Vida promete encantar e inspirar crianças de todo o Brasil, consolidando o teatro como uma ferramenta de educação e transformação social.

SERVIÇO

Em Santa Izabel do Pará:

Dia 25 de abril, às 15h

Cris Recepções - Avenida Antônio Lemos, 1809, Bairro Nova Brasília

Entrada franca