Peça ‘Pequeno Manual Antirracista’, inspirada na obra de Djamila Ribeiro, chega em Belém; saiba mais

A peça "Pequeno Manual Antirracista", inspirado na obra da professora e escritora brasileira Djamila Ribeiro, um dos grandes nomes do ativismo negro no Brasil, chega na cidade de Belém, no Pará, pela primeira vez nos próximos dias 19 e 20 de setembro no Teatro do SESI. O monólogo, interpretado pela atriz Luana Xavier e com direção de Aldri Anunciação, busca levar ao público um debate sobre diversidade, igualdade e inclusão. Os ingressos já foram esgotados.

Na encenação, a professora de ensino médio Bell, interpretada por Luana, vê sua aula ser interrompida por um protesto inesperado que ocorre em frente à escola. Com humor crítico, a sala de aula se transforma em um espaço dinâmico de discussão sobre o racismo individual e estrutural no Brasil.

Por meio de uma abordagem informacional, a peça "Pequeno Manual Antirracista" proporciona reflexões e estimula e debates sobre questões raciais, contribuindo para a conscientização e o combate ao racismo na sociedade.

(Foto/Caio Lírio)

A primeira sessão, do dia 19 de setembro, será dentro do evento Papo de Expertise, promovido pelo Teatro do SESI, cujo objetivo é promover o intercâmbio entre fazedores da cultura e oferecer um espaço para debates sobre arte e educação. O evento é exclusivo para estudantes, reunindo mais de 400 jovens do Ensino Médio. Após a apresentação, os alunos participarão de uma conversa com a atriz Luana Xavier e o diretor Aldri Anunciação. A iniciativa visa expandir a compreensão dos estudantes das escolas SESI sobre questões relacionadas à raça, diversidade e inclusão, temas que podem ser abordados em processos seletivos no ENEM 2025.

A segunda apresentação, do dia 20, será às 20h e estará aberta ao público geral. Durante essa sessão, o público é convidado a refletir sobre o racismo e sua influência no cotidiano tanto no Brasil quanto no restante do mundo

Serviço

Endereço: Av. Almirante Barroso, 2540, bairro Marco - entrada pela Dr. Freitas.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)