Peça 'O Banquete' estreia amanhã, 25, de forma virtual

Com a temática sendo o amor, e baseado em reflexões do filósofo Platão, o espetáculo que foi aprovado na Lei Aldir Blanc, traz em sua estreia on-line, as crises que um casal pode passar em seu relacionamento, e a busca pelo amor verdadeiro.

A trama conta a história de Etide (Eliane Gomes) e Soré (Leonardo Sousa), um casal em crise onde ambos possuem maneiras diferentes de lidar com os problemas, e isso gera conflitos que ocasionam a possível separação, causada pela falta de entendimento de ambas as partes.

Dirigida por Breno Monteiro e Kate Por Deus, a peça tem apoio do Espaço das Artes de Belém e da Companhia Paraense de Potoqueiros. A transmissão da apresentação será às 20h, e o vídeo ficará disponível no site do Espaço das Artes de Belém (www.espacodasartesdebelem.com.br).