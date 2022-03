Paulo Carotini, do 'BBB 3', relata luta contra câncer

O primeiro eliminado do BBB 3, Paulo Carotini, de 52 anos, revelou sua luta contra o câncer. Há sete anos, o ex-participante do Big Brother Brasil foi diagnosticado com um tumor na garganta e durante esse período precisou passar por três cirurgias e radioterapia.

VEJA MAIS

Em um bate-papo com Emilio Zagaia, em uma live no Instagram, que participou da mesma edição, Paulo desabafou sobre a doença que o quase fez perder a vida.