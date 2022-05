Paulo André fala sobre crush em famosa e presente recusado

O atleta olímpico Paulo André, de 23 anos, abriu o coração durante a gravação do podcast da Foquinha, no Gshow, ao lado do rapper Filipe Ret e comentou ser um homem que espera sinais para paquerar.

Paulo André Questionado se tinha crush em alguma famosa, o atleta olímpico não ficou em cima do muro. "Acho a Kylie Jenner muito bonita", revelou.

Outro assunto comentado foi sobre o presente recusado da influenciadora Maíra Cardi Após o vazamento da recusa, ele soltou uma nota para o Instagram Gossip do Dia explicando que sua atitude era em razão do filho não precisar de nada. "Achei uma ação linda, realmente tem muitas crianças precisando disso. E por isso mesmo eu não poderia aceitar. Entrei no BBB para dar uma vida melhor à minha família, mas graças a Deus nunca faltou nada para eles e nem para o Peazinho. Esse quarto seria válido para alguém que não tem condições, e que realmente esteja precisando. Seria mais justo. Mas, em resumo, eu não poderia aceitar algo sabendo que não precisamos, e que tantas famílias precisam... Não foi conversado nada ainda com eles sobre isso", disse o atleta.