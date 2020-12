Paulinho Mururé coordena o show solidário em prol de artistas na pandemia

Música

O projeto Cores da Amazônia Solidário, coordenado pelo cantor, compositor e violonista Paulinho Mururé, realiza neste sábado, 26, o show solidário para arrecadar cestas de alimentos que serão doadas a músicos que estão impedidos de trabalhar durante a pandemia. Mururé divide a coordenação com os músicos Marcão Franco, Puka Dias, Gugu, Moizes Freire e Aldo Neném. Além deles, irão se apresentar Pedrinho Callado, Renato Lú, Fernando Soasan, Jeferson Luís, Ocimar Manito, Adriel e Abenattar. O show presencial iniciará às 16h, no Buteco do Gugu, com a participação de vários artistas. Informações: (91) 3269-6024.

Neste sábado, 26, a TV Brasil exibe o show do trio vocal Folia de 3 interpretando canções do poeta e letrista Márcio Borges, um dos criadores do Clube da Esquina, às 22h30, no programa Ao Vivo Entre Amigos. E no domingo, 27, exibe apresentações de música eletroacústica-mista da XXIII Bienal de Música Brasileira, ocorrida em 2019, no programa Partituras, no mesmo horário.

Neste sábado, 26, o RBD volta a se reencontrar, 12 anos após o fim da banda, para o show ao vivo "Ser o Parecer" com transmissão on-line a partir das 20h (horário de Brasília), pelo site seroparecer.world. O show contará com as presenças de Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckermann. Ficarão de fora Dulce Maria, que está grávida, e Alfonso Herrera, que não justificou ausência. Os ingressos custam a partir de R$ 160,86 e estão à venda na mesma plataforma.

No domingo, 27, a Casa da Seresta realiza o Bingão de Natal com o prêmio de R$ 1.500, com show de Waldécio e Trio, a partir das 18h.

O grupo de KPop Blackpink e o YouTube Music estão se unindo para "The Show”, a primeira experiência de um concerto global com transmissão ao vivo, apresentada pela plataforma. Ingressos à venda. A apresentação será no domingo, 28, às 2h da madrugada (horário de Brasília), pelo canal do grupo: youtube.com/BlackPinkOfficial.

A série de música #EmCasaComSesc, programação on-line do Sesc São Paulo, na quarta-feira, 30, a gravação com o concerto do Conjunto de Música Antiga da USP apresentando obras do compositor barroco Georg Philipp Telemann. Ambos a partir das 19h com transmissão pelo Instagram @sescaovivo e pelo canal do SescSP no Youtube.

Cinema

Cinco filmes com personagens marcantes da carreira de Lima Duarte estão sendo exibidos em formato on-line e gratuito no site do Itaú Cultural. A mostra homenageia os 90 anos do ator. Entre as obras selecionadas estão a comédia “Guerra Conjugal”, gravada há 45 anos pelo cineasta Joaquim Pedro de Andrade; e o premiado drama “Sargento Getúlio”, de Hermano Penna. Os filmes ficarão disponíveis em streaming até o dia 10 de janeiro.

A série de cinema #EmCasaComSesc, do Sesc São Paulo, disponibiliza esta semana os filmes ficção "Acossado", "O Homem que Sabia Demais" e "Truman", o documentário "Eleições", o título "Kasala!" pelo Cine África, e os filmes "Menino Maluquinho 2 - A Aventura" e "A Família Dionti" pelo CineClubinho. Assista gratuitamente na plataforma de streaming Sesc Digital: sescsp.org.br/ cinemaemcasa.

A 2ª edição da Marvel Run chega ao Brasil em formato virtual, e os participantes de todo o país terão três semanas para completar o percurso. Com a proposta de unir o esporte e entretenimento, a edição de 2020 será inspirada no filme Viúva Negra, da Marvel Studios, que chega em breve nos cinemas. Esta é a primeira corrida virtual da Marvel da América Latina e ocorre no Brasil até 12 de dezembro.

A 9ª edição do Cinecipó, festival do filme insurgente, ocorre até 28 de dezembro e conta com duas oficinas online e gratuitas em sua programação. O crítico e professor Juliano Gomes ministra o curso “Crítica Reparadora: Práticas Implicadas” e Renato Vallone fica à frente das aulas de “Cinema de Montagem”. Para acessar a programação, entre no site cinecipo.com.br.

Até 30 de dezembro, a Mostra Cinema e Reflexão, do Cine CPFL, programação do Instituto CPFL, reúne filmes com o tema “Diferentes visões de autores brasileiros”, tais como: “A Parte do Mundo Que Me Pertence”, de Marcos Pimentel; “Canções em Pequim”, de Milena de Moura Barba; “Dias Vazios”, de Robney Bruno Abreu; “Meu Nome é Daniel”, de Daniel Gonçalves (com audiodescrição e Libras); “Nóis por Nóis”, de Aly Muritiba e Jandir Santin; “Uma Carta Para Ferdinand”, de Anderson Dresch e Fabio Cabral; e “Um Casamento”, de Mônica Simões. Os longas estão disponibilizados na plataforma Looke, com acesso gratuito pelo endereço mostracinemaereflexao.com.br. Além dos filmes, a programação promove lives com alguns cineastas.

A Mubi, plataforma de streaming por assinatura que oferece filmes selecionados para amantes da Sétima Arte, anuncia para janeiro de 2021 a estreia de obras de grandes cineastas, especiais dos cineastas alemão Wim Wenders e do francês Éric Rohmer, nova seleção de cinema francês, animação de Wes Anderson e sessão tripla do diretor japonês Keishi Ohtomo.

Teatro e Dança

A comédia teatral “Fulana, Sicrana e Beltrana” entra em cartaz no Teatro Bosque Grão Pará no próximo sábado, 26, às 21h. No palco, Emanoel Freitas, André Laurent e Kadu Santoro interpretam três mulheres que se reencontram após muitos anos para fazer um balanço de suas vidas e trocar experiências, confidências e farpas. Ingresso a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada) à venda na Bilheteria Digital. Informações: (91) 98019-4920.

O “Baile do Menino Deus”, espetáculo natalino encenado há 17 anos em Recife, será reapresentado de forma on-line neste sábado, 26, a partir das 20h. O longa inédito da grande ópera popular nordestina foi gravado sob a direção geral de Tuca Siqueira e traz Silvério Pessoa no elenco. A transmissão acontece pelo canal do Baile do Menino Deus no Youtube.

No sábado, 26, o Teatro Bosque Grão Pará recebe o espetáculo “Tio Kadudu – Conta: Festas Populares”, às 17h, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). E, no domingo, 27, o musical “Os Quatro Amigos Saltimbancos”, às 17h, e o espetáculo teatral “O Sequestro do Papai Noel”, às 19h, sendo esses dois com ingressos a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) à venda na Bilheteria Digital. Informações: (91) 98019-4920.

O show de comédia “Stand Up 1, 2, 3… Testando” será apresentado no domingo, 27, no Teatro Bosque Grão Pará, a partir das 21h. Ingressos à venda na Bilheteria Digital a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Informações: (91) 98019-4920.

Iluminação cênica será o tema da entrevista de encerramento da programação “O Artista por Trás da Cena”, do Itaú Cultural. O light designer Guilherme Bonfanti conversa com a iluminadora pernambucana Luciana Raposo. O bate-papo será exibido na próxima quinta-feira, 31, às 15h, no site www.itaucultural.org.br.

Literatura e Arte

O Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna ganhou a exposição permanente “Conecte-se com a Natureza – Áreas Protegidas do Pará”, que reúne fotografias de 14 Áreas Protegidas do Pará. A iniciativa é do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio). A mostra pode ser visitada diariamente, das 6h às 17h (exceto às terças-feiras). A entrada é franca.

Clarice Lispector, uma das maiores escritoras brasileiras (Arquivo Lêdo Ivo/ Acervo Moreira Sales)

A escritora Clarice Lispector, que teria completado 100 anos no último dia 10, será homenageada no programa Recordar é TV, da TV Brasil, neste sábado, 26, às 21h. A emissora resgata trechos de programas televisivos sobre a autora com depoimentos sobre o perfil da autora feitos pelo poeta Ferreira Gullar, escritora Nélida Piñon, atores Sergio Britto, Rodolfo Bottino, Beth Goulart, Cassia Kiss e Giulia Gam.

O centenário de Clarice Lispector também foi tema da 15a edição do Fórum das Letras, que foi realizada pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), de forma on-line, este mês. Entre a programação houve um bate-papo com a escritora Nélida Piñon, que foi amiga pessoal da autora carioca. Confira as palestras no site https://forumdasletras.wordpress.com/.

No domingo, 27, o IC para Crianças, programação do Itaú Cultural, exibe o episódio “No Passo do Galope”, com a arte-educadora Elizabeth Menezes, a pianista Rose Pavanelli e os bailarinos Daniel Reca e Michelle Molina ensinando a montar um cavalinho de pau para dançar no ritmo do coco. E na quarta-feira, 30, no “Roda Pião”, os mesmos artistas acompanhados do bailarino Leonardo Pedro mostram como o corpo pode girar de várias maneiras. As atividades são exibidas a partir das 11h, no site www.itaucultural.org.br e no canal da instituição no Youtube.

A partir da segunda-feira, 28, o público poderá conferir uma visita virtual guiada da mostra “Beatriz Milhazes: Avenida Paulista”, que reúne cerca de 170 obras dessa artista produzidas entre 1989 e 2020, incluindo algumas inéditas, entre pinturas, esculturas colagens e gravuras. A exibição virtual reúne obras que estão expostas na sede do Itaú Cultural e no Museu de Arte de São Paulo (Masp) e pode ser assistida gratuitamente no site www.itaucultural.org.br.

Acaba de ser lançada a áudio série "Pirimbim", criada pelo compositor e roteirista Fernando Salem ("Cocoricó" e "Castelo Rá-Tim-Bum") e pelos cineasta Tadeu Jungle e Marcos Nisti. Em 12 capítulos de 10 minutos cada são narradas as aventuras de três crianças pelo mundo do conhecimento em uma chácara mágica. Disponível no aplicativo de podcasts Orelo, no site https://www.pirimbim.com e no Youtube com ferramentas de acessibilidade.

O poeta Marcelo Ariel, considerado por Ferreira Gullar um dos melhores poetas contemporâneos, é o novo convidado da série de entrevistas “Um Certo Alguém”, do Itaú Cultural. A entrevista está publicada no site www.itaucultural.org.br.

"Árvores", de Fani Bracher. (Ricardo Correia de Araújo/ Divulgação)

Para comemorar os 80 anos do pintor mineiro Carlos Bracher, foi lançada a exposição virtual do Ateliê Casa Bracher, com mais de 150 obras do acervo do casal Carlos e Fani Bracher, na cidade de Ouro Preto. A exposição fica disponível no site trilíngue (português, inglês e espanhol) www.ateliecasabracher.com.

O Itaú Cultural apresenta a exposição virtual “Fotografia Modernista Brasileira”, com um recorte de 70 obras assinadas por 25 artistas que integram a Coleção Itaú Cultural. As imagens reúnem trabalhos realizados entre os anos 40 e 70 e reforçam a ruptura formal, promovida pelo modernismo fotográfico, com as normas tradicionais. A mostra está disponível gratuitamente na plataforma Google Arts & Culture.

Allyster Fagundes traz a beleza da cena drag queen aliada aos mistérios do fundo das águas para a exposição "Revérbero", que está aberta à visitação até 3 de janeiro, na galeria Theodoro Braga, no Centur. Com curadoria do professor e artista Orlando Maneschy, a exposição é composta por uma série de vídeos-performance, fotografias, pinturas e de um acervo de objetos pessoais.

Allyster Fagundes apresenta 'Revérbero', sua primeira exposição solo (Edielson Shinohara)

Editais, Cursos e Concursos

Neste sábado, 26, o dramaturgo, ator e diretor Emanoel Freitas realiza o Workshop de Teatro, das 10 às 12h, com a participação e convidados, no Teatro Bosque Grão Pará.

Estão abertas as inscrições para os novos editais e credenciamentos da Lei Aldir Blanc no Pará. A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) disponibilizou o Edital de Audiovisual (https://www.aldirblancaudiovisualpa.org/) no valor total de R$ 4 milhões, com inscrições pelo e-mail aldirblancaudiovisualpa@gmail.com até o próximo dia 30. Também lançou junto com o Sesc Pará os credenciamentos para: propostas culturais e ações formativas; produtores, avaliadores de projetos culturais; e escritores independentes, editoras, livreiros e sebos para a aquisição de ativos culturais (livros e publicações autorais e editoriais), com inscrições pelo site https://sesc-pa.com.br/ até o próximo dia 31. Ambos exigem cadastro prévio no https://mapacultural.pa.gov.br/.

O Festival Internacional de Documentários prorrogou para até 30 de dezembro as inscrições à 26ª edição, que será entre 8 e 18 de abril de 2021. Inscrições e regulamento disponíveis no site etudoverdade.com.br. O festival é reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA como evento classificatório para o Oscar.

O Prêmio Barco a Vapor, iniciativa internacional da Fundação SM, está com inscrições abertas para a 17a edição, até 31 de janeiro. O prêmio valoriza obras inéditas de autores brasileiros de literatura infantil e juvenil nos gêneros romance ou novela. O objetivo é revelar autores, estimular a criação literária e levar textos de qualidade aos jovens leitores de vários países. Informações e inscrições pelo site https://barcoavapor.smeducacao.com.br/.

O Ciclo de Formação em Gestão e Produção Cultural vai discutir conceitos e práticas sobre a esfera organizacional da cultura, abordando políticas culturais, estimulando a produção, a gestão, a pesquisa e a difusão das iniciativas. Serão realizados dois ciclos formativos em plataforma virtual e ao vivo, com 8 horas-aula cada encontro, nos dias 6, 7, 11, 12, 13 e 14 de janeiro. Cada ciclo terá 24 horas-aula. Metade das vagas são voltadas para mulheres, afrodescendentes, LGBTQI+ e agentes culturais residentes nas periferias. Inscrições no link: http://bit.ly/gestaoeproducao1.