Paula Guerra é a convidada da semana do videocast Lib Art, apresentado por Rose Maiorana

O videocast Lib Arte, apresentado pela artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, recebe nesta semana a artista plástica e designer de interiores Paula Guerra. O projeto é um espaço de bate-papo com artistas famosos e estreantes de variadas expressões artísticas. Paula acredita que o programa é uma oportunidade valiosa para que os artistas possam mostrar seus trabalhos a um público cada vez mais amplo. O “Lib Arte” está disponível no LibPLay, hoje, a partir das 14h.

Paula, que é deficiente auditiva, teve pinturas premiadas e ficou lisonjeada com o convite. “Participar do projeto foi uma experiência única e gratificante, permitindo que eu pudesse compartilhar um pouco de minha arte com uma audiência diversa e ampliasse a visibilidade no cenário artístico local”, explicou.

A artista reforça ainda que a deficiência auditiva não impede ninguém de criar arte e expressar sua criatividade por meio da pintura ou outras formas de arte visual. “Na verdade, muitos artistas com deficiência auditiva, assim como com outras deficiências ou limitações, encontram na arte uma forma de se comunicar e se expressar livremente”.

Paula conta que na oportunidade do videocast, ela pôde abordar com Rose Maiorana, de quem já era fã, assuntos da arte contemporânea, as tendências e inovações no mundo das artes. “Falamos sobre a importância da inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência no cenário artístico, técnicas utilizadas, inspirações, processo criativo, oportunidades da indústria artística atual, sobre minha história como pintora”, destacou.

No Lib Arte desta semana, o público pode ter a oportunidade de ouvir e aprender com artistas e especialistas em arte que compartilham suas experiências, ideias e perspectivas sobre a produção e a indústria artística. “Na entrevista, pudemos abordar a respeito de insights valiosos sobre a obra e processo criativo do meu trabalho, bem como sobre a importância da inclusão e acessibilidade na arte”, ressaltou a artista convidada.

Paula destaca ainda que para um artista paraense, um programa como esse pode ser fundamental para a promoção e preservação da arte e cultura local, além de contribuir para o reconhecimento e valorização de sua produção artística. “O programa pode ajudar a conectar o artista com outras oportunidades e projetos, permitindo-lhe desenvolver seu trabalho de forma mais consistente e alcançar novos públicos”, concluiu.

