Paul McCartney faz show surpresa no Clube do Choro, em Brasília

O ex-Beatle Paul McCartney fará show surpresa no Clube do Choro, antes da apresentação marcada para nesta quinta-feira (30), na Arena BRB Mané Garrincha. McCartney fará espetáculo num dos locais considerado um dos patrimônios da capital federal. Mais detalhes serão divulgados nas próximas horas.

O espaço já tem uma movimentação de carretas com grades, equipamentos de som e aparelhos, no Clube do Choro, que fica na zona central de Brasília. Após o show-surpresa no Clube do Choro, Paul McCartney fará um show nesta quinta-feira (30), à turnê Got Back no Brasil, em show na Arena BRB Mané Garrincha, a partir das 20h30.