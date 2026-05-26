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Patrimônio do Pará, cantor Elói Iglesias faz tributo a Cazuza em Belém

O espetáculo 'Eloi canta Cazuza' será no próximo dia 02 de junho, terça-feira, no Teatro Gasômetro

O Liberal
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Elói Iglesias é cantor e compositor e realiza homenagens a Cazuza todos os anos (Thiago Gomes / O Liberal)

O cantor paraense Eloi Iglesias apresenta o espetáculo 'Eloi canta Cazuza' no próximo dia 02 de junho, terça-feira, no Teatro Gasômetro. A performance promete uma homenagem emocionante à trajetória e ao legado de Cazuza, um dos maiores nomes da música brasileira.

A apresentação visa revisitar grandes sucessos que marcaram gerações e eternizaram a voz e a poesia de Cazuza. O artista, falecido em 7 de julho de 1990, aos 32 anos, vítima de choque séptico causado pela AIDS, é lembrado por suas letras intensas e interpretações viscerais.

Conhecido pela personalidade marcante, Cazuza permanece como símbolo de liberdade artística e autenticidade na música brasileira. Sua obra atravessou décadas e continua atual, atraindo fãs de diferentes gerações.

Repertório e Participações Especiais

Com uma proposta sensível e carregada de emoção, 'Eloi canta Cazuza' busca aproximar o público da essência das canções. O repertório deverá reunir clássicos consagrados da carreira do artista carioca.

As interpretações especiais na voz de Eloi Iglesias contarão, ainda, com a participação de convidados especiais durante a apresentação. A noite promete ser um encontro entre música, memória e emoção, celebrando uma das obras mais influentes da cultura brasileira.

Informações sobre Ingressos

Os ingressos antecipados para o espetáculo já podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Gasômetro. Confira os valores e detalhes:

  • Ingresso Antecipado: R$ 10
  • Ingresso na Hora: R$ 20
  • Meia-entrada: Estudantes têm direito.
  • Gratuidades: Previsões em lei serão respeitadas.

A abertura dos portões acontece às 18h.

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Elói Iglesias

Cazuza
Cultura
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