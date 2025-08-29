Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Patrícia Ramos emociona mulheres ao falar sobre violência no Agosto Lilás

Apresentadora relatou experiência em relacionamento abusivo e destacou a importância da autonomia financeira no enfrentamento à violência

O Liberal

A apresentadora e criadora de conteúdo Patrícia Ramos compartilhou sua trajetória de superação de um relacionamento abusivo durante o encerramento da campanha Agosto Lilás, realizado nesta quinta-feira (28), no Rio de Janeiro. O evento foi promovido pela Secretaria de Estado da Mulher e reuniu atendidas dos Centros Especializados de Atendimento à Mulher (CIAMs e CEAMs).

Em seu relato, Patrícia falou sobre as dificuldades para romper o ciclo de violência e destacou como pressões sociais a impediram de se separar antes. Ela relatou ter enfrentado violência física, psicológica, moral e patrimonial.

A apresentadora ressaltou que a independência econômica foi essencial para conseguir deixar o relacionamento abusivo.

“Um dos principais fatores a que me agarrei quando decidi me separar foi a minha autonomia financeira. Pensei: ‘Eu tenho o meu próprio dinheiro, então posso sair daqui agora se quiser’”, afirmou.

Patrícia também incentivou as participantes a buscarem a autonomia financeira como forma de fortalecimento no processo de superação.

No evento, Patrícia destacou a importância do acolhimento para mulheres em situação de violência.

“É muito bom compartilhar minha história com mulheres que viveram momentos difíceis como eu, mas que, com o apoio do CIAM, estão reconstruindo suas vidas. Esse é um lugar que dá colo, um ombro amigo”, disse.

A roda de conversa contou ainda com a participação da empresária Karen Trajan, proprietária da MaxiBeleza, que também relatou sua experiência de superação.

Histórias de recomeço 

Além de ouvir os relatos, mulheres atendidas pelos centros puderam compartilhar suas próprias trajetórias de recomeço. Uma delas, identificada como Lúcia (nome fictício), disse que o apoio recebido tem sido essencial para se reerguer.

O evento também apresentou a exposição “Cores de Recomeço”, composta por obras de mulheres que participaram de oficinas de pintura realizadas entre maio e julho nos CIAMs e CEAM. As atividades foram conduzidas pela artista plástica Fernanda Brandão e tiveram como objetivo promover acolhimento, autoestima e bem-estar.

agosto lilás

patrícia ramos

violência contra a mulher
