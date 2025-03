Pastor que batizou Simone Mendes critica suas músicas: 'prostituição'

O pastor André Fabiano, fundador do Ministério Plenitude de Avivamento, criticou duramente a cantora Simone Mendes. Por meio de um vídeo nas redes sociais, o religioso afirmou que ela não pode mais continuar cantando “músicas sobre e prostituição”. Vale lembrar que o pastor foi responsável pelo batismo nas águas de Simone, uma cerimônia de conversão na igreja evangélica.

VEJA MAIS

“Você sendo cristã, e eu sabendo que você é uma menina de Deus, existem certo tipo de música, certo tipo de canção, que eu acho que você pode dizer não”, critica o pastor no vídeo.

Ainda de acordo com Fabiano, Simone deveria parar de cantar suas músicas e se dedicar à música gospel. “Você tem total condições pra cantar somente pra Deus. Você tem voz, talento pra fazer isso. Você não precisa mais estar em determinados ambientes, mas decisões decidem destinos”, declarou o pastor.

Até o momento a artista não fez nenhum pronunciamento sobre as críticas do pastor e segue cantando as músicas que o pastor criticou no vídeo, entre elas, um de seus maiores hits: “Erro Gostoso”.