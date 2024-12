Simaria se arrepende de ter encerrado parceria com Simone Mendes, afirma colunista

Nos bastidores do show de Simone Mendes em São Paulo, Simaria surpreendeu ao confessar que se arrepende em ter encerrado a parceria musical com a irmã. A revelação pegou os fãs de surpresa e foi feita ao jornalista Leo Dias, que detalhou o bate-papo com a artista durante o programa "Fofocalizando" na segunda-feira (16).

Segundo o colunista, Simaria afirmou que o fim da parceria, em 2022, não foi causado por brigas diretas, mas por desentendimentos que foram se acumulando ao longo do tempo. O resultado de tudo isso foi a decisão da mãe de Giovanna e Pawel em se afastar dos palcos. “Ela se arrependeu e percebeu que errou ao encerrar a dupla”, destacou Leo Dias.

Depois dos dois anos sem se apresentar, tudo indica que Simaria pode retomar aos palcos no próximo ano. A irmã mais velha também revelou que a relação com Simone está em processo de reconciliação.