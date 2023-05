Parque de Luccas Neto chega a Belém com visitação até 31 de maio; confira

Crianças fãs do criador de conteúdo Luccas Neto poderão participar do "Minha Colônia em Marte", parque temático do youtuber que chega a Belém e estará aberto para visitação até o dia 31 de maio, no Parque Shopping Belém, com ingressos entre R$ 40 a R$70 reais e entrada para crianças PCD’s gratuita.

A proposta do parque é fazer com que as crianças se sintam dentro dos vídeos e desenhos de Luccas. Crianças a partir dos dois anos de idade podem entrar para assistir as atrações e brinquedos variados. A estrutura possui uma enorme piscina de bolinhas, jogos, escorregador tubular e até um espaço instagramável. A cada brinquedo, uma nova aventura e alegria garantida.

Para quem ainda não conhece Luccas Neto e está interessado em levar as crianças da família, é importante saber que ele além de youtuber, é ator, diretor, empresário, cantor, escritor e roteirista. Tem 31 anos de idade e possui a empresa "Luccas Toon", com um dos maiores canais infantis do YouTube no Brasil e possui mais de 32 milhões de inscritos.

O parque reflete o universo criado por Neto e tem decoração lúdica que compõe as atrações, os brinquedos. Lidiane Melo, gerente de marketing do empreendimento que está no Shopping fala mais sobre parque."O cenário é uma excelente oportunidade para as crianças brincarem em um ambiente temático, divertido e diferente. Essa é mais uma opção de lazer que o Parque Shopping traz com exclusividade a Belém", disse.

Todas as atividades são conduzidas por monitores treinados que darão dicas de segurança, funcionamento, regras do evento, entre outras orientações para adultos e crianças.

Serviço

“Minha Colônia em Marte” – Parque temático Luccas Neto

Local: Hall de entrada do Parque Shopping Belém (Av. Augusto Montenegro, 4300)

Horário: Horário de funcionamento do shopping (10h às 22h. Domingo e feriados: 14h às 22h)

Data: Até o dia 31 de maio

Valor:

1 a 30 minutos - R$ 30,00

31 a 45 minutos - R$ 45,00

46 a 60 minutos - R$ 55,00

Tempo livre - R$ 70,00

Faixa etária permitida: de 02 a 12 anos, a depender do brinquedo.