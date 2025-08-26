Parlamentares lamentam morte do mestre Damasceno

Parlamentares lamentaram a morte do mestre Damasceno, que faleceu aos 71 anos na madrugada desta terça-feira (26/8), em decorrência de pneumonia e insuficiência renal. O governador Helder Barbalho decretou luto oficial.

No Instagram, o deputado estadual Carlos Bordalo (PT) disse que o Pará amanheceu mais triste com a partida de Damasceno. “Guardião da tradição oral amazônica, criador do Búfalo-Bumbá, poeta e artista que encantou gerações, Damasceno deixa um legado imortal para o povo paraense. Sua trajetória é sinônimo de resistência, ancestralidade e orgulho do nosso Marajó”, disse ele.

“À família, amigos, admiradores e toda comunidade cultural, nossa solidariedade e gratidão pela vida deste grande mestre. Sua voz e sua arte continuarão ecoando na alma da Amazônia”, concluiu.

A deputada estadual Lívia Duarte (PSOL) contou que a voz, composições e a luta do mestre Damasceno “mantiveram viva a alma do nosso povo”. “Seu legado está na resistência, na ancestralidade e na força que moldam a cultura amazônica. Que sigamos honrando sua memória e celebrando tudo o que construiu. Viva Mestre Damasceno. Viva a cultura popular”, relatou.

Confirmação da morte

O produtor do músico, Guto Nunes, confirmou a notícia. "Um choque em decorrência da pneumonia. Um paciente oncológico, e a médica falou que ele foi, fez uma passagem tranquila, sem dor. Eles ficaram observando, teve uma hora que não conseguiam estabilizar mais. E realmente a parte da pneumonia que desencadeou esse choque. Foi o que levou ao óbito", detalha.

O perfil oficial de Mestre Damasceno no Instagram divulgou uma nota do falecimento.

Confira na íntegra:

"Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do Mestre Damasceno, aos 71 anos de idade, ocorrido nesta data (26/08/2025), em Belém. Figura essencial da cultura paraense e amazônica, Mestre Damasceno deixa um legado de saberes, histórias e ensinamentos que marcaram a vida de todos que tiveram a honra de conviver com ele. A família agradece as orações e manifestações de carinho recebidas nos últimos dias. Informações sobre o velório e sepultamento serão divulgadas pelos canais oficiais e redes sociais do Mestre Damasceno assim que possível."

Dia Municipal do Carimbó

Mestre Damasceno morreu no Dia Municipal do Carimbó, data que homenageia o nascimento do Mestre Verequete. O artista estava internado desde a quarta-feira, 6 de agosto, no Hospital Ophir Loyola. Em junho deste ano, havia sido diagnosticado com câncer em estágio de metástase. Antes, chegou a ficar hospitalizado em Salvaterra, onde morava, e no Hospital Jean Bitar, também na capital paraense.