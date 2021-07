Paris Hilton está grávida do primeiro filho

Paris Hilton revelou no início do ano que estava realizando o procedimento de fertilização in vitro para engravidar. Segundo informações do site Page Six, a gravidez é fruto da relação da socialite americana com o empresário Carter Reum.

Noiva desde janeiro, Paris afirma que encontrou em Carter o homem de sua vida, e em entrevista para o podcast 'Trend Reporter', ela disse que os dois falavam bastante sobre planejar o casamento e a escolha do nome dos filhos.

No início do ano, a empresária disse que desejava ter um casal de gêmeos e afirmou que, somente através de fertilização, conseguiria ter os filhos. "Temos feito a fertilização in vitro, então posso escolher gêmeos se quiser", disse ela.