Parcial da enquete 'BBB 25' aponta eliminação de Renata

Na reta final do BBB 25, o Paredão entre Diego Hypolito, Renata e Vitória Strada acirra a competição pelo prêmio de R$ 2,7 milhões. A enquete realizada pelo Estadão, atualizada às 8h, aponta pela parcial que Renata sairá do programa.

Com 52% dos votos para sair, a sister é a primeira colocada na parcial. Em segundo lugar, com 42%, está Diego Hypolito. Vitória acumula apenas 6% dos votos para sair.

Vale lembrar que a enquete do Estadão do BBB 25 não tem caráter científico e não interfere no resultado oficial do programa, que é definido exclusivamente pelos votos no site do BBB.

Relembre a formação do Paredão

Após a eliminação de Delma e a Prova do Líder vencida por João Pedro, um novo Paredão foi formado na noite de terça-feira, 15. Diego teve o pior desempenho na prova e foi ao Paredão automaticamente. Em seguida, o líder indicou Vitória Strada e a casa votou em Renata.

A eliminação ocorrerá durante a edição ao vivo desta quinta-feira, 17.