Parárraiá 2025 começa nesta quinta (12/06) com shows, parque de diversões e megaesquema de segurança

A festa junina mais esperada do Estado está prestes a começar! A edição de 2025 do Festival Parárraiá começa nesta quinta-feira (12/06), e segue até dia 15 de junho, no estacionamento do estádio Mangueirão, em Belém. Em clima de expectativa e muita animação, os últimos preparativos foram apresentados à imprensa nesta quarta-feira (11/06), durante coletiva no próprio local do evento. A estrutura foi pensada para receber milhares de pessoas em quatro noites de pura celebração.

Misturando sertanejo, forró, tecnomelody, brega e calypso, o line-up é formado por grandes nomes nacionais e artistas locais. De quinta a domingo, a partir das 18h, o público poderá assistir a quatro shows por noite, além de curtir o novo parque de diversões para a criançada, instalado no espaço do evento .

Para Calilo Kzam, diretor da Show Bis e um dos idealizadores do festival, o festival consolida-se como o maior evento popular do Estado. “Estamos trazendo mais uma vez o maior evento que já foi feito no Pará. Serão quatro dias de casa lotada, e conseguimos apoio para crescer ainda mais. Este ano pensamos em um evento inclusivo, que atenda também crianças e adolescentes, com atrações para todos os públicos. É um orgulho preparar essa entrega”, afirmou.

Palco cheio

A noite de abertura, na quinta-feira (12), traz Gusttavo Lima, Manu Bahtidão, Éric Land, além da aparelhagem Carabao e do grupo Os Caras do Arrocha, formado por Gabriel Gava, Israel Novaes e Thiago Brava. Já na sexta-feira (13), sobem ao palco Chitãozinho & Xororó, Xand Avião, Felipe Amorim e Viviane Batidão.

No sábado (14), o sertanejo paraense Thiago Costa é um dos destaques da noite, que também terá shows de Wesley Safadão, Léo Foguete, Jonas Esticado e a aparelhagem Lendário Rubi.

Para Thiago, o convite foi motivo de grande felicidade. “A estrutura está incrível, e estamos preparando um show especial, com muito carinho, que vai marcar o público. Claro que vai ter meu sertanejo, mas também algumas surpresas, como o ‘rock doido’, que é a minha marca registrada”, adiantou o cantor.

Representando o som das aparelhagens, DJ Gigio Boy, do Lendário Rubi, prometeu levar a força do brega paraense para o festival. “Estar no Parárraiá é uma honra imensa. Vamos representar a nossa cultura, Belém é a ‘Capital Mundial do Brega’ e vamos entregar uma sequência eclética com muito brega, saudade e rock doido. Vai ser inesquecível”, garantiu.

No domingo (15), último dia do festival, a programação conta com Nattan, Pablo, Maria Fernandez e Joelma, encerrando com chave de ouro a celebração que homenageia o espírito junino da região.

Segurança reforçada e mobilidade garantida

Para garantir que a festa ocorra com tranquilidade, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) preparou um grande esquema de segurança. De acordo com o coronel Neves, secretário em exercício da pasta, cerca de 100 mil pessoas devem circular por dia no evento, e quase 6 mil agentes de segurança estarão envolvidos na operação. O efetivo reúne Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Detran e outros órgãos do sistema integrado.

A Polícia Militar será responsável pela segurança interna e externa, com patrulhas motorizadas, viaturas e policiamento nas principais vias do entorno, como a avenida Augusto Montenegro, avenida Independência e avenida Mangueirão. Também haverá o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, que funcionará como central para atendimento de ocorrências e emergências.

Outras ações importantes incluem o totem da mulher, espaço dedicado a denúncias de importunação e atendimento a grupos vulneráveis. O trânsito receberá atenção especial com agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) orientando o fluxo para manter a fluidez nos acessos ao Mangueirão.

“Pensamos em todos os detalhes, inclusive na mobilidade, para que quem venha ao festival tenha uma experiência segura e tranquila desde a chegada até o fim da festa”, afirmou o coronel Neves.