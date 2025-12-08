Paramount lança oferta de aquisição em dinheiro da Warner Bros. Discovery

A Paramount anunciou uma oferta pública de aquisição para comprar todas as ações em circulação da Warner Bros. Discovery (WBD) por US$ 30 por ação em dinheiro, de acordo com nota divulgada nesta segunda-feira. A transação proposta pela empresa é para a totalidade da WBD, incluindo o segmento de "Redes Globais", e é "uma alternativa superior à transação com a Netflix", conforme o comunicado.

A Paramount menciona que a proposta da gigante de streaming oferece um valor inferior em "uma mistura complexa e volátil de ações e dinheiro", além de expor os acionistas da WBD a um processo longo de aprovação regulatória em várias jurisdições cujo resultado é incerto e ainda pode ser barrado pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

Ao todo, a oferta da Paramount para a totalidade da WBD proporciona aos acionistas US$ 18 bilhões a mais em dinheiro do que a consideração da Netflix e leva a proposta diretamente aos acionistas para "dar-lhes a oportunidade de agir em seus próprios melhores interesses", destaca a nota.

A Paramount afirmou que seu acordo será totalmente garantido pela família Ellison e pela RedBird Capital, além de um aporte de US$ 54 bilhões em dívidas do Bank of America, Citi e Apollo.