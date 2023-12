Paraense viraliza na web com vídeo humorístico sobre a vida no interior: ‘Como a Mundica tá mudada’

O modelo e universitário Adrielson Batista Silva, de 24 anos, conquistou risadas dos internautas na internet, no último sábado, 16, ao utilizar um trecho do curta-metragem “Tem Boto na Rede do Tunico”, da Associação Cultural Daldício Jurandir, para “ilustrar” a chegada no município de Prainha, no oeste paraense. Nele, o jovem “dubla” a reação de Raimunda, conhecida como “Mundica” e protagonista do filme, ao retornar para a cidade de origem, abandonando a capital, para encontrar os familiares. “Quando vou passar as férias no interior”, escreveu ele no vídeo publicado no Instagram e com mais 19 mil curtidas.

VEJA MAIS

Assista ao vídeo:

Em conversa com o Grupo Liberal, Adrye, como é conhecido artisticamente, contou que o vídeo foi produzido como forma de compartilhar a cultura paraense com seus seguidores no Rio de Janeiro, cidade onde mora atualmente, para estudar Artes Cênicas com habilitação em Cenografia na Escola de Belas Artes, uma unidade do Centro de Letras e Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

“Eu assisti ao filme há muito tempo e valorizo demais a nossa região. Sempre tinha alguém que me perguntava como era morar no interior do Pará, ficavam curiosos para saber de fato e pensei: ‘E se fizer um vídeo quando for de férias e mostrar um pouco o que a galera passa’”, relembrou. O conteúdo foi gravado na fazendo do tio dele, localizado próximo à Santarém.

Apesar do tom humorístico, Adrielson revelou que quis mostrar que as pessoas oriundas do interior também “podem e conseguem” chegar onde quiserem para conquistar seus sonhos. “Quero motivar os nossos jovens a irem mais longe, que não basta só terminar o ensino médio, casar e trabalhar na roça. A educação é e sempre foi a porta de entrada para qualquer oportunidade”, declarou o universitário.

Carreira marcada por desafios e superações

A decisão de deixar o interior para buscar a realização artística foi tomado aos 15 anos por Adrye, quando se mudou para Manaus para estudar e trabalhar. Em 2018, após concluir o ensino médio, o paraense prestou vestibular para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e conseguiu ser aceito na UFRJ.

O rapaz relata que a sua mudança para a capital carioca foi inicialmente assustadora, porem, movida pelo sonho de se tornar artista, algo que nutri desde a infância ao observar a luta diária dos seus pais no interior do Pará.

“Foi uma coisa bizarra [realizar a mudança de Estado] até pela cultura que é uma coisa tão diferente, pelo lado da xenofobia que até hoje sofro bastante por ser de outro lugar, por falar diferente, mesmo que eu já tenha perdido um pouco do meu sotaque”, relatou Adrye, que diz costumar escutar zombarias sobre como os paraenses comem, por exemplo.

Apesar dos desafios diários e das dificuldades financeiras que ainda enfrenta, o jovem artista está prestes a iniciar o sexto período da faculdade. Nos últimos dois anos, teve que pausar sua carreira de modelo para se dedicar integralmente aos estudos, mas planeja retomá-la em 2024, após ter feito testes em São Paulo e no Rio de Janeiro.

“A minha inspiração é o Carlinhos Maia, porque ele também veio do interior assim como eu, mas não deixou as suas raízes para trás. Ele é um humorista e influenciador que sempre valorizou de onde veio, e por isso, eu quis colocar essa parte no vídeo que produzi e viralizou”, explicou o jovem.

Para o paraense, se tornar um influenciador de grande porte ainda é um sonho distante, mas que Adrye está em constante luta para conseguir. “Quero representar nosso Estado, inspirar pessoas a acreditarem que é possível se chegar onde quiser”, acrescentou.