Influencer paraense viraliza com vídeo ensinando o 'chimarrão do Pará' em resposta à jovem sulista

Na última semana, um vídeo de uma jovem do Rio Grande do Sul viralizou nas redes sociais onde ela aparece comparando o açaí paraense com o açaí vendido no estado sulista, o que causou polêmica e não agradou aos paraenses, que reagiram de forma negativa com gírias da região nortista "acho que o cavalo mordeu a cabeça dela!". Em resposta ao posicionamento da jovem, um influencer paraense decidiu "revidar", mostrando como é o "chimarrão paraense", ironizando a fala da jovem que diz "cada região faz o seu açaí de um jeito e o do Pará é o mais inusitado".

O influencer Wellington, do canal Gera Sorriso, que conta com quase 50 mil seguidores no TikTok, publicou um vídeo contando como o "paraense toma chimarrão", para mostrar "como é bom misturar e alterar a cultura dos outros".

No vídeo, ele inicia contando sobre a ideia que surgiu com o apoio de quem o acompanha no perfil. "Não seria bacana mostrar o nosso chimarrão tipicamente paraense?".

Ele comenta que não conseguiu o recipiente usado no chimarrão, então pegou um usado no Tererê, o que não mudaria em nada por ser "tudo a mesma coisa". Em seguida, ele comenta que os sulistas ficam chateados quando as duas bebidas típicas da região são comparadas, sensação que também afeta os paraenses quando fazem o mesmo com o açaí. "Ah, doeu, né?".

Ele também ironiza as falas ditas pela jovem. "Vamos fazer o chimarrão tipicamente paraense, pois cada lugar faz o seu chimarrão", e "ensina" como fazer a receita do jeitinho paraense.

"Vou mostrar como a gente faz um chimarrão de verdade aqui. Leite condensado, leite ninho, nutella e um morando pra deixar fit".

E continua: "vou colocar mais mate porque o meu ta igual o do Rio Grande do Sul, aguado, mas o certo não é esse". Conluindo com "ah, e o charque é opcional".

Ao final do vídeo, também é ironizada a pergunta feita pela jovem sulista, que questiona aos seus seguidores qual é o açaí de preferência deles. Wellington, no vídeo, questiona: "você é do time do nosso chimarrão ou do time do Rio Grande do Sul, que é só mato?".

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com