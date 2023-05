Uýra Sodoma vence maior premiação racial da América Latina

A transformista amazônida Uýra Sodoma venceu o maior prêmio racial da América Latina. Uýra foi um dos vencedores da 6ª edição do ‘Prêmio Sim à Igualdade Racial’ transmitido em trechos pela TV Globo, no último domingo (28). A entidade híbrida amazônica vivida pelo artista trans indígena e biólogo Emerson Pontes foi escolhida na categoria "Arte em Movimento".

O Prêmio Sim à Igualdade Racial é concedido pelo Instituto Identidades do Brasil (ID_BR) para principais nomes de pessoas, empresas, instituições e iniciativas que atuam ativamente pela igualdade racial no Brasil, causando impacto positivo nas comunidades preta e indígena.

O evento foi realizado no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro, e transmitido pela TV Globo após o Fantástico, no último domingo. A temática da premiação deste ano "Origens e Raízes" buscou unir ancestralidade, natureza e futuro, ao conectar as culturas indígenas e africanas com foco em suas mitologias. A direção geral foi de Luana Génot e Tom Mendes.

Outros vencedores deste ano foram o jornalista Rene Silva, na categoria ‘Raça em Pauta‘; Família Quilombo em ‘Influência e Representatividade‘; a a vice-presidente do Ifood Impacto Social Luana Ozemela, em ‘Liderança’.

Quem é Uýra Sodoma?

A perfomer Uýra Sodoma tem se destacado no cenário artístico nacional e internacional. Ela foi o destaque do filme “Uýra - A Retomada da Floresta”, dirigido por Juliana Curi e escrito por Martina Sönksen e Uýra Sodoma, que foi eleito o melhor longa metragem documental no mais importante Festival LGBTQIA+ do mundo - o Frameline Amazon Audience Award Winner.

Veja a lista completa dos vencedores:

Categoria: Arte em Movimento – Uýra Sodoma

Categoria: Raça em pauta – Rene Silva

Categoria: Influência e representatividade digital – Família Quilombo

Categoria: Educação e oportunidades – Acessibilindígena

Categoria: Intelectualidade – Davi Kopenawa

Categoria: Inspiração – Cristine Takuá

Categoria: Liderança – Luana Ozemela

Categoria: Trajetória empreendedora – Sol Terena

Categoria: Comprometimento Racial – Mover

Categoria: Antirracismo Ambiental (homenagem) – Francisca Arara

Categoria: Liderança Internacional (homenagem) – Robert F. Smith

Categoria: Destaque publicitário – Marvel