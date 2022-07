80 anos do Zé Carioca, primeiro livro de Paulo Vieira e prêmio do filme de Uýra Sodoma

Paulo Vieira se lança como escritor da 26ª Bienal do Livro de São Paulo. (Andy Santana/AgNews.)

PAULO VIEIRA

Por falar em Bienal, o humorista Paulo Vieira esteve no evento para lançar o seu primeiro livro: "O Dia que a Árvore do meu Quintal Falou Comigo". O primeiro livro de Paulo é voltado para o público infantil e fala sobre amizade e o sentimento de liberdade. Narrado em primeira pessoa, a obra tem ilustrações de Elder Galvão.

Uýra na noite de gala do festival Frameline. (Divulgação)

MELHOR LONGA DOCUMENTAL

A cinebiografia de Uýra Sodoma, entidade híbrida amazônica vivida pelo artista trans indígena e biólogo Emerson Pontes, foi eleita a melhor longa metragem documental no mais importante Festival LGBTQIA+ do mundo. “Uýra - A Retomada da Floresta”, dirigido por Juliana Curi e escrito por Martina Sönksen e Uýra Sodoma, fez sua estreia mundial dia 22 de junho e recebeu o Frameline Amazon Audience Award Winner que é o Prêmio de Melhor Longa Metragem escolhido pelo público. O filme segue sua trajetória de sucesso por festivais internacionais com o anúncio da seleção para o 40º Outfest Los Angeles LGBTQ+ Film Festival, que será realizado de 14 a 24 de julho em Los Angeles.

Cauã Reymond se envolve em acidente de trânsito na Barra da Tijuca. (Dilson Silva/AgNews.)

CAUÃ

Cauã Reymond se envolveu em um acidente de carro na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro (RJ) nesta quarta-feira (6). O ator vestia kimono e estava descalço quando ocorreu a batida, causando alguns transtornos no local. Cauã seguiu no local e foi flagrado enquanto conversava com agentes de segurança e do Corpo de Bombeiros.

A brasileira Indy Santos foi anunciada no BBB USA. (Divulgação.)

BBB USA

Tem brasileira no Big Brother USA. Nascida em Santos, litoral paulista, Indy Santos é formada em jornalismo e já trabalhou em emissoras televisivas no Brasil. Atualmente morando em Los Angles, Indy investiu na profissão de aeromoça e, há quatro anos, integra o time de um importante grupo de táxi aéreo norte-americano. O BBB USA é transmitido transmitido pela CBS.

Zé Carioca ganha livro para comemorar seus 80 anos. (Divulgação)

ZÉ CARIOCA

Não foram só os grandes nomes da música como Gilberto Gil, Caetano e Milton Nascimento que completaram 80 anos em 2022. Quem também comemora oito décadas é Zé Carioca, personagem criado pela Disney e que representa o Brasil. Para festejar, o papagaio ganha o livro “O essencial do Zé Carioca: celebrando os 80 anos da sua estreia”, que conta com 14 histórias e está sendo lançado exclusivamente na 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que segue até este domingo, 10, em São Paulo.



O documentário “Adriano, Imperador” estreia dia 21 de julho. (Divulgação/Paramount+.)

ADRIANO IMPERADOR

No dia 21 de julho estreia o documentário “Adriano, Imperador”, produção original da Paramount+. Contada em primeira pessoa pelo atleta, o doc relembra a vida de uma das lendas do futebol brasileiro. A série documental é dividida em três episódios e traz relatos inéditos de Adriano e conta com imagens raras do arquivo pessoal da família, que foram cedidas pelo próprio Adriano.

Confira o trailler

Capa do doc “Pororoca do Marajó”. (Divulgação/Woohoo.)



SURF NA POROROCA

Para a galera que curte surf, a pedida é o documentário 'Pororoca do Marajó', que fez sua estreia ontem, 06, na Faixa 'De Olho no Doc' do canal Woohoo. O doc mostra Rick Werneck, primeiro fotógrafo a registrar o surfe na Pororoca em abril de 1997, com seu filho Luke e os surfistas, Raoni Monteiro e Fabio Gouveia, encarando uma pororoca no Arquipélago do Marajó, mais especificamente no município de Chaves. A segunda parte dessa aventura será exibida no dia 13 de julho às 21h30.

Exposição” Amazônia, e eu com isso?” segue aberta à visitação no Rio de Janeiro até 30 de julho. (Divulgação)

AMAZÔNIA EM ALTA

A urgência da preservação da Amazônia é o tema da exposição “Amazônia, e eu com isso?”, que abre hoje, 07, no Shopping Nova América no Rio de Janeiro. A mostra imersiva busca despertar a consciência dos cariocas sobre a região amazônica e foi produzida pela Na Boca do Lobo, empresa com foco em sustentabilidade. A exposição é dividida em três áreas principais: Amazônia de Pé, cenário que simula a Amazônia, Desmatamento onde é possível ver os impactos nas cidades e vidas e Casas, onde será possível observar os potenciais eventos relacionados ao futuro sem a floresta.

Zeca Pagodinho e Mano Brown na gravação do último episódio do Original Spotify Mano a Mano. (Jef Delgado/Spotify.)

MANO A MANO

Já está no ar o último episódio da segunda temporada do podcast “Mano a Mano”, apresentado por Mano Brown. Para fechar em grande estilo, Brown bate-papo com o cantor e compositor Zeca Pagodinho, que fala sobre carreira, música e amizade. O podcast Mano a Mano foi grande sucesso pelos papos necessários e divertidos comandados por Mano Brown e não à toa ganhou segunda temporada que contou com 16 episódios e convidados ilustres que foram de Emicida e Jojô Todynho a ex-presidente Dilma, o Rabino Ventura, mãe Carmen de Oxum e Ebomi Cici de Oxalá. Os episódios seguem disponíveis no Spotify.

A banda Angra faz show neste sábado, 09, em Belém. (Divulgação)

ANGRA EM BELÉM

Neste sábado, 09, a internacional Angra faz show em Belém dentro do StudioPub Rock Festival, que será realizado a partir das 17h no Insano Marina Club. A banda traz para a capital paraense o show da turnê Internacional REBIRTH 20th ANNIVERSARY, que conta com Fabio Lione (ITALIA/Rhapsody) nos vocais, Rafael Bittencourt & Marcelo Barbosa nas guitarras, Felipe Andreoli no baixo e Bruno Valverde na bateria e comemora um de seus mais icônicos álbuns.