Paraense Kaune Nava representa o Brasil em Concurso Internacional

O concurso internacional Rainha do Cacau é originado na Venezuela, e agora em 2022 será sediado na Cidade do Panamá. No Brasil, a paraense Kaune Nava foi a escolhida para ser a representante do país, sendo a primeira a estar entre as candidatas do concurso internacional.

A disputa ocorrerá nesta quarta-feira, 30, no Panamá, com início às 18 horas, horário de Brasília, com 19 países participantes.

Kaune Nava, que também é advogada, Miss Pará Empresarial, Miss Brasil e digital influencer, poderá se consagrar com esse novo título, "Reina Del Cacao". Após 25 anos, ela é a primeira paraense a ganhar o concurso Miss Brasil.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)