Paraense Jordana Maia está entre as finalistas em prêmio ao lado de Juliette

A paraense Jordana Maia está entre as finalistas no " Meus Prêmios Nick 2021", que continua até dia 12 de setembro, no site oficial ( meuspremiosnick.com.br ). A influencer digital paraense concorre na categoria Ícone Fashion ao lado de Juliette, Iza e Manu Gavassi.

Jordanna passou a ser reconhecida por sua criatividade através de produções em novos formatos. A indicação é um marco de reconhecimento ao trabalho da influenciadora. “Foi indescritivelmente maravilhoso e emocionante ser contemplada com essa indicação! É um marco para minha carreira, concretiza todo o meu esforço ao longo dos anos. Só tenho a agradecer. E ainda, estar concorrendo ao lado de pessoas tão relevantes e que admiro tanto, é uma honra”.



Em sua 22ª edição, a premiação da Nickelodeon conta com 22 categorias que já estão com votações abertas através do site e das redes sociais da emissora. Você pode votar através do site oficial, do Twitter, utilizando a #MPN + a hashtag com o nome do indicado no mesmo tweet e também no Instagram comentando em qualquer post da @nickelodeonbr, usando a hashtag do indicado + a #MPN.