Paraense Eric Simas avança à final do concurso nacional de churrasqueiros

O paraense Eric Simas, coordenador pedagógico de 31 anos, é um dos oito finalistas do concurso de assadores do Bárbaros BBQ, que está em sua fase final. Recentemente, Guga Nardini, idealizador do projeto, esteve em Belém, cidade onde reside a família de Eric, para documentar sua trajetória como churrasqueiro. Assim ocorreu com outros sete churrasqueiros até o pódio em uma nova websérie do TV Bárbaros BBQ. Os episódios da websérie "Quem Vai Ser o(a) Próximo(a) Assador(a) Bárbaros?", são transmitidos no YouTube todos os domingos às 20h.

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Eric afirmou que estava honrado de ser um dos finalistas e compartilhou detalhes da competitividade da primeira etapa do concurso, na qual candidatos de todo o Brasil enviaram vídeos se apresentando e cozinhando uma receita autoral.

"Fiquei sabendo através de um post nas redes sociais e vi que seria uma oportunidade da realização de um sonho. Decidi então preparar uma receita que unia elementos do churrasco americano e ingredientes regionais que fizeram total diferença para chamar atenção dos jurados do concurso. E deu certo! Conquistei eles com muito cupuaçu e farinha de tapioca", revelou o paraense.

A seleção dos finalistas foi feita ao vivo, com ligações do idealizador do projeto, Guga Nardini. Eric descreveu a emoção ao ver o número de DDD 19, correspondendo a São Paulo, no identificador de chamadas.

"Ter sido selecionado como representante do Pará é um peso muito grande, pois nosso estado está no spotlight cultural e gastronômico, logo, são altas as expectativas acerca do uso de ingredientes regionais e por muitas vezes exóticos", disse Eric, acrescentando a inspiração que chefs paraenses e amigos lhe proporcionaram ao longo da sua trajetória.

Eric relembrou sobre o primeiro churrasco, que, embora desastroso, o encantou com o potencial de união que o fogo proporciona. "Divertido por estar junto de um grande amigo e ter feito de um pequeno assado, que a princípio seria apenas para nós dois, um encontro de várias pessoas. Eu devia ter 13 anos e fiquei apaixonado pelo potencial de união que o fogo tem, de saber que eu poderia fazer algo e ter o prazer de servir este algo e proporcionar sensações", contou.

Desde então, o paraense evoluiu no mundo do churrasco, tornando-se o churrasqueiro da família, dos amigos e participando de eventos e festivais. Ele revelou que está se preparando para realizar um sonho antigo: abrir seu próprio restaurante.

"Estou me preparando para dar um passo maior, estudando muito e me organizando para a realização de um sonho antigo de ter meu próprio restaurante que será uma representação do que acredito, que o prato deve ser uma encruzilhada não só de sabores, aromas e texturas, mas também de histórias e culturas que começam aqui na nossa terra e se entrelaçam com tantas outras pelo mundo", compartilhou.

Segundo Eric, a gravação do concurso foi intensa, com o cenário escolhido sendo um chalé na Ilha do Combu. Ele relatou como chegou ao local com antecedência para se familiarizar com a cozinha e os objetos disponíveis, além de conhecer pessoalmente Guga, que está viajando pelo Brasil para gravar a websérie.

Eric teve uma hora para preparar seu prato e foi avaliado pelo processo, sabor e apresentação. "Após a execução de cada uma das receitas, vinha o momento de tensão, o júri composto por Guga e Ana do Bárbaros e os chefs convidados Ricardo Costa e Filipe Melo avaliavam as barcas. Eu fiquei feliz com as entregas que fiz e com os ingredientes que pude utilizar", relatou Eric, sem dar spoilers sobre os pratos apresentados.

O representante do Pará enfatizou a riqueza de ingredientes da Amazônia e a importância de valorizá-los. "Nós possuímos uma vastidão de ervas, pimentas, as várias possibilidades de uso da mandioca da folha à raiz, a infinidade de frutas, aromas, texturas e sabores do nosso Pará, da nossa Amazônia. Matéria prima que envolve várias famílias até chegar à nossa mesa", disse.

CONCURSO

O concurso, cujas inscrições começaram em janeiro e finalizaram em 25 de abril, busca promover a cultura do churrasco no Brasil, valorizando talentos, incentivando a troca de experiências e o aprimoramento das receitas e técnicas de preparo de carne. Com premiações atrativas e a oportunidade de networking com especialistas do setor, o concurso promete se tornar uma referência nacional para os apaixonados pelo universo do churrasco.

Após um período de análise criteriosa dos vídeos dos candidatos, os finalistas foram selecionados por um júri especializado que avaliou desenvoltura, criatividade e apresentação das carnes e receitas preparadas. Os finalistas agora se preparam para a grande final, onde enfrentarão um desafio ainda maior para se tornar a maior revelação do mundo do churrasco em 2024 e conquistar uma vaga na 14ª edição do Bárbaros BBQ, que acontecerá em Americana, no dia 21 de setembro.

“Queríamos ver criatividade, ousadia, inovação e receitas diferentes. Tivemos inscrições de churrasqueiros de 19 estados; todos os inscritos deram o sangue e fizeram receitas muito bem executadas. A galera, real, tem o sonho de ter uma estação dentro do Bárbaros, e isso é muito bacana”, afirmou Guga.

Além de Eric Simas, os outros finalistas são: Camila Trindade, de Serrana, de São Paulo; Alan Lessa Pardini, de São Paulo; Thiago Tutano, Brasília, do Distrito Federal,; Thiago Monassa, Manaus, do Amazonas; Mário Jr., Guarda-Mor, de Minas Gerais; Rodrigo Ferreira, de São Paulo, de São Paulo; e Ricardo Silva, Camaquã, do Rio Grande do Sul.