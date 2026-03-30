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Pará receberá R$ 28,5 milhões para projetos culturais em 2026

Recursos vão apoiar 23 projetos com foco na economia criativa e geração de renda no Estado

Hannah Franco
fonte

Vale destina R$ 28,5 milhões para cultura no Pará em 2026 (Divulgação)

O setor cultural do Pará receberá um investimento de R$ 28,5 milhões para o desenvolvimento de projetos em 2026. Ao todo, 23 iniciativas serão contempladas com recursos destinados por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com foco na ampliação do acesso à arte e no fortalecimento da economia criativa.

Os projetos apoiados pela Vale devem movimentar diferentes municípios paraenses, promovendo atividades culturais e gerando oportunidades de emprego e renda em comunidades locais. A iniciativa também busca fortalecer a produção artística e ampliar o alcance de ações culturais no estado.

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Segundo Grazielle Parenti, vice-presidente executiva de Sustentabilidade da Vale, o investimento integra o compromisso social da empresa com o desenvolvimento cultural.

"A cultura é um dos pilares do nosso compromisso social. Ela amplia oportunidades, fortalece identidades e cria vínculos que transformam territórios e a sociedade. Por isso, seguimos investindo em iniciativas que valorizam a diversidade cultural e promovam o desenvolvimento sustentável dos territórios", afirmou.

Projetos culturais no Pará ampliam acesso à arte

Entre as iniciativas contempladas está o projeto Paredes Vivas: Grafismo e Identidade na Amazônia, que promoverá oficinas de grafite e muralismo em seis municípios paraenses. A proposta é utilizar a arte urbana como ferramenta de transformação social.

De acordo com o produtor Cristiano de Souza, a expectativa é atender mais de 500 participantes nas formações e mobilizar cerca de 300 profissionais. “É toda uma cadeia cultural que se fortalece, gerando impacto social e econômico”, destacou.

image Investimento de R$ 28,5 milhões impulsiona cultura no Pará. (Divulgação)

Outro destaque é o Festival Cultural Talentos 18 Kilates, realizado em Serra Pelada, no município de Curionópolis. O evento ocorrerá um sábado por mês, durante seis meses, com o objetivo de valorizar talentos locais e incentivar o empreendedorismo comunitário. A produtora Francisca Reis afirma que o apoio permitirá ampliar a estrutura e o alcance do festival.

“Com esse apoio será possível incentivar a economia criativa local, beneficiando diretamente empreendedores e talentos da comunidade”, disse.

Iniciativas fortalecem cultura e geração de renda

Também está entre os projetos o Centro Mulheres de Barro de Exposição e Educação Patrimonial da Serra dos Carajás, em Parauapebas. O espaço é administrado por uma cooperativa formada majoritariamente por mulheres ceramistas e atua na preservação da cerâmica tradicional, além de promover oficinas, exposições e comercialização de peças.

A iniciativa mantém parceria desde 2016 e se consolidou como referência na difusão cultural e valorização do patrimônio regional. No cenário nacional, o investimento total previsto para o setor cultural chega a R$ 196,8 milhões, destinados à realização de 165 projetos em todas as regiões do país.

As iniciativas abrangem áreas como:

  • patrimônio material e imaterial;
  • música e artes cênicas;
  • dança e festivais;
  • formação cultural;
  • projetos de circulação artística.

Investimentos acumulados superam R$ 1,4 bilhão em cinco anos

Desde 2020, foram destinados R$ 1,42 bilhão a projetos culturais em todo o Brasil, incluindo museus, festivais, ações educativas e programas de formação.

Em 2025, mais de 10 milhões de pessoas participaram das iniciativas apoiadas, com destaque para 450 mil participantes em atividades formativas. Além do incentivo a projetos, a empresa mantém espaços culturais como a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA), o Centro Cultural Vale Maranhão (MA), o Memorial Minas Gerais Vale (BH) e o Museu Vale (ES). Também desenvolve o programa Vale Música, que atende anualmente mais de mil crianças e jovens, incluindo participantes em Belém.

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