Homem se acorrenta em hospital para garantir tratamento ao pai

Um jovem, identificado como Carlos Eduardo Fende, passou quase 10 horas acorrentado a uma pilastra do hospital Estadual de Bauru, em São Paulo, para exigir tratamento adequado para o pai, Leonildo José Fendel, diagnosticado com Síndrome de Guillain Barré. A cena foi registrada nesta quarta-feira (6).

O rapaz só saiu do hospital às 23 horas, depois que o pai havia sido devidamente medicado após autorização da equipe médica do hospital. Leonildo José Fendel foi diagnosticado com Covid-19 em outubro do ano passado.

Entretanto, mesmo depois de se curar da doença, o paciente precisou ser levado três vezes à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por conta de dores no corpo e pressão alta. Ele fez exames, foi medicado e voltou para casa, mas, segundo o filho, continuou manifestando os sintomas.

Carlos disse que o pai acordou alguns dias depois com o pé dormente e foi levado ao hospital novamente, onde suspeitaram que Leonildo poderia ter a Síndrome de Guillain-Barré.