Pará na disputa! Família Marçal participa da repescagem do programa 'Em Família'; veja como votar

A Família Marçal, composta por Giovanna, Lídia e Joba Marçal, vocalista da Banda Warilou, participa da repescagem do programa 'Em Família', da Rede Globo. O trio busca votos para retornar à competição e representa a única equipe da Região Norte a ter alcançado essa etapa até o momento.

Para garantir a permanência na disputa, a Família Marçal, que é a única representante da Região Norte até agora na competição, está mobilizando seus fãs e o público em geral. A votação decisiva ocorre pela plataforma do Gshow e termina na terça-feira (31).

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Como votar na Família Marçal

Os interessados em votar devem acessar o site e buscar pela repescagem do programa 'Em Família', selecionando a opção do trio paraense. Clique aqui e vote agora mesmo!

A participação da Família Marçal reforça a representatividade da cultura paraense no cenário nacional. É hora de fortalecer o engajamento do público de Belém e de todo o Norte possa para levar o trio de volta aos palcos do programa.