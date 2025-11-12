Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Pará em destaque: Programa da Holanda grava em Belém e Barcarena

Produção mostra a cultura, natureza e o potencial sustentável da Amazônia, com gravações realizadas em Belém e Barcarena

Larissa Reis
fonte

Gravações na Maloca do Orlando, em Barcarena (Divulgação)

O Pará volta a ocupar espaço de destaque no cenário internacional com a exibição do programa “Por sorte ainda temos as fotos” (Gelukkig Hebben We De Foto’s Nog!), uma produção da televisão holandesa apresentada por Humberto Tan, conhecido jornalista dos Países Baixos, nascido no Suriname. Gravado em diferentes partes do mundo, o programa propõe uma imersão em culturas e paisagens diversas, valorizando histórias inspiradoras e a relação entre o ser humano e o meio ambiente.

No episódio gravado em Belém e Barcarena, o público europeu vai conhecer um retrato autêntico da Amazônia, que une tradiçãoculturagastronomia e sustentabilidade. A equipe filmou em abril, período chuvoso, e contou com o apoio de uma equipe local para adaptar a logística e garantir a realização das gravações.

Segundo o produtor local da filmagem, Rodrigo Braz Vieira, o objetivo foi mostrar a Amazônia de forma multifacetada, revelando não apenas os desafios ambientais, mas também o lado humano e cultural da região. "Normalmente, a Amazônia é mostrada apenas pelos seus problemas. Este programa traz também o lado positivo, mostrando que é possível viver em harmonia com a natureza. A mensagem final é de esperança", destacou.

VEJA MAIS

image Documentário expõe dificuldades financeiras enfrentadas por Meghan e Harry após saída da realeza
Custos elevados com segurança, hipoteca milionária e fim de contratos com Spotify e Netflix agravam a situação do casal

image 'Peaky Blinders' vai ganhar duas sequências na Netflix
As atrações vão explorar histórias de uma nova geração da família Shelby, a partir do ano de 1953.

Rodrigo, natural do Rio de Janeiro, divide seu tempo entre o Brasil e a Noruega. Há 17 anos atua dando suporte a produções estrangeiras no Brasil, especialmente na Amazônia, e já trabalhou em dezenas de projetos internacionais.

Belém e Barcarena: O cenário escolhido pela produção holandesa

O Pará foi escolhido pelos produtores holandeses pela riqueza cultural, musical e gastronômica, além de ser considerado a porta de entrada para a região amazônica. A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que está acontecendo em Belém, reforçou o interesse da equipe internacional, que viu no Estado um cenário inspirador e estratégico para abordar questões ambientais e sociais.

A essência do Pará e a mensagem de esperança do programa

Entre os momentos mais marcantes das filmagens estão a emoção dos convidados estrangeiros com o carimbó e o encontro com comunidades ribeirinhas. Cenas como o compartilhamento de um açaí fresco com uma família local e a navegação pelos rios amazônicos sintetizam, segundo o produtor, "a essência do Pará: simplicidade, autenticidade e a profunda conexão entre pessoas e natureza".

Veja como o programa pode impulsionar o turismo internacional

Exibido em horário nobre no principal canal comercial da Holanda, o programa promete atingir uma audiência significativa, ampliando a visibilidade do Pará e da Amazônia no exterior. Além de despertar interesse pela cultura e pela biodiversidade, a produção deve impulsionar o turismo internacional na região, atraindo visitantes em busca de experiências autênticas e sustentáveis.

“A COP está colocando Belém no mapa global, e programas assim ajudam a preparar o olhar do público internacional. Mostram que o Pará é muito mais do que uma pauta ambiental: é um território de cultura viva, história e esperança para o futuro”, concluiu o produtor.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

Barcarena

#tv
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GRATUITO

Lia Sophia recebe convidados no show Amazônia Plural na Caixa Cultural Belém

As apresentações celebram celebra a diversidade musical amazônica durante a COP30

12.11.25 17h16

ATIVISMO

Klebber Toledo se credencia para COP 30 e destaca admiração por jornalista Sônia Bridi: 'Lenda'

Em 2025, o ator esteve em Belém discutindo pautas indígenas

12.11.25 15h44

SAÚDE

Joelma conta que acaba de se recuperar da Covid pela décima vez

Atualmente, a cantora está viajando pelo Brasil com 'Isso é Calypso Tour'

12.11.25 15h06

GRATUITO

'Pasárgada', de Dira Paes, ganha duas sessões especiais, durante a COP 30 em Belém

Filme dirigido, escrito e protagonizado pela artista paraense terá exibições no Cine Dira Paes, no Palacete Pinho, e na Ilha do Combu

12.11.25 14h54

MAIS LIDAS EM CULTURA

beijo técnico?

Vídeo: beijo intenso de Mel Maia e André Lamoglia choca web e viraliza

Nomes dos atores entraram nos tópicos mais comentados do momento na noite de terça-feira (11)

12.11.25 10h32

FAMOSOS

Narcisa diz que Boninho é 'péssimo pai': 'Só gosta da outra filha'

A socialite também destacou a ausência de Boninho quando Marianna foi aceita para estudar em uma das universidades

11.11.25 8h38

FAMOSOS

Alexia Novelino: quem é a namorada paraense de João Silva, filho do Faustão?

A jovem é filha do ex-deputado estadual do Pará e empresário Alessandro Novelino

12.11.25 8h53

CELEBRIDADES

Jenny Miranda, filha adotiva de Gretchen, estreia em conteúdo adulto

Novidade foi compartilhada nas redes sociais e provocou comentários de seguidores

12.11.25 12h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda