Pará em destaque: Programa da Holanda grava em Belém e Barcarena

O Pará volta a ocupar espaço de destaque no cenário internacional com a exibição do programa “Por sorte ainda temos as fotos” (Gelukkig Hebben We De Foto’s Nog!), uma produção da televisão holandesa apresentada por Humberto Tan, conhecido jornalista dos Países Baixos, nascido no Suriname. Gravado em diferentes partes do mundo, o programa propõe uma imersão em culturas e paisagens diversas, valorizando histórias inspiradoras e a relação entre o ser humano e o meio ambiente.

No episódio gravado em Belém e Barcarena, o público europeu vai conhecer um retrato autêntico da Amazônia, que une tradição, cultura, gastronomia e sustentabilidade. A equipe filmou em abril, período chuvoso, e contou com o apoio de uma equipe local para adaptar a logística e garantir a realização das gravações.

Segundo o produtor local da filmagem, Rodrigo Braz Vieira, o objetivo foi mostrar a Amazônia de forma multifacetada, revelando não apenas os desafios ambientais, mas também o lado humano e cultural da região. "Normalmente, a Amazônia é mostrada apenas pelos seus problemas. Este programa traz também o lado positivo, mostrando que é possível viver em harmonia com a natureza. A mensagem final é de esperança", destacou.

VEJA MAIS

Rodrigo, natural do Rio de Janeiro, divide seu tempo entre o Brasil e a Noruega. Há 17 anos atua dando suporte a produções estrangeiras no Brasil, especialmente na Amazônia, e já trabalhou em dezenas de projetos internacionais.

Belém e Barcarena: O cenário escolhido pela produção holandesa

O Pará foi escolhido pelos produtores holandeses pela riqueza cultural, musical e gastronômica, além de ser considerado a porta de entrada para a região amazônica. A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que está acontecendo em Belém, reforçou o interesse da equipe internacional, que viu no Estado um cenário inspirador e estratégico para abordar questões ambientais e sociais.

A essência do Pará e a mensagem de esperança do programa

Entre os momentos mais marcantes das filmagens estão a emoção dos convidados estrangeiros com o carimbó e o encontro com comunidades ribeirinhas. Cenas como o compartilhamento de um açaí fresco com uma família local e a navegação pelos rios amazônicos sintetizam, segundo o produtor, "a essência do Pará: simplicidade, autenticidade e a profunda conexão entre pessoas e natureza".

Veja como o programa pode impulsionar o turismo internacional

Exibido em horário nobre no principal canal comercial da Holanda, o programa promete atingir uma audiência significativa, ampliando a visibilidade do Pará e da Amazônia no exterior. Além de despertar interesse pela cultura e pela biodiversidade, a produção deve impulsionar o turismo internacional na região, atraindo visitantes em busca de experiências autênticas e sustentáveis.

“A COP está colocando Belém no mapa global, e programas assim ajudam a preparar o olhar do público internacional. Mostram que o Pará é muito mais do que uma pauta ambiental: é um território de cultura viva, história e esperança para o futuro”, concluiu o produtor.