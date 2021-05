Paolla Oliveira mostra bastidores de ensaio fotográfico: "Tempinho para selfie"

A atriz Paolla Oliveira, de 39 anos, compartilhou com os seguidores do Instagram alguns registros feitos por ela durante os bastidores de um ensaio fotográfico realizado nesta quarta-feira (18). E aproveitou também para atualizar as imagens de seu perfil com uma selfie, tirada no intervalo do 'job', para o deleite dos fãs.

"Em dia de trabalho, sempre tem um tempinho pra uma selfie", escreveu ela, mostrando o "flagra" do fotógrafo durante o momento relax inspirado na paisagem do lugar, com uma belíssima vista para o mar.

Paolla está oficialmente solteira há um mês. O namoro com o especialista em programação neurolinguística Douglas Maluf durou um ano e três meses. Os dois assumiram namoro no Carnaval do ano passado, quando foram juntos para assistir aos desfiles das escolas de samba no Rio.