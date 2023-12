Paolla Oliveira encerra contrato com a Globo

Após 18 anos de contrato, Paolla Oliveira encerrou seu vínculo fixo com a TV Globo. Através de um post nas redes sociais, a atriz relembrou personagens marcantes e repassou a trajetória da qual se orgulha. Principalmente, por ter "agarrado todas as oportunidades".

"O tal post do crachá anda tão comum, não é? Eu mesma me questionei se era necessário. E cheguei a conclusão que sim, pois são 18 anos em que venho construindo uma história na Globo – uma emissora em que agarrei a todas as oportunidades. E com o tempo, nela, construí uma carreira da qual me orgulho muito, resultado de muita entrega e compromisso", escreveu Paolla, de 41 anos.

A estreia na emissora se deu em 2005, quando fez "Belíssima". Não demorou para que ela fosse alçada ao posto de protagonista e acumulou várias novelas no posto. A última foi "Cara e coragem", de 2022, que foi indicada ao Emmy Internacional na categoria Melhor novela. Em breve, a artista será vista na tela da emissora em "Justiça 2", em um papel eletrizante, fazendo par romântico com Nanda Costa.