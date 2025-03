Paolla Oliveira aparece com bandeira do Pará em bloco mais antigo do Rio

A atriz Paolla Oliveira surgiu com a bandeira do Pará em uma das fotos publicadas no Instagram na manhã deste sábado (1º) de Carnaval. Ela estava com traje preto e branco, como Rainha de Copas, e participa do bloco mais antigo do Rio de Janeiro, o Cordão da Bola Preta.

O batom vermelho completava o visual da artista do carnaval carioca. Ao pisar na Rua Primeiro de Março , onde o bloco se concentrou desde às 7 horas da manhã, Paolla foi recebida pela multidão com gritos e aplausos de “linda!”. Após alguns minutos, a atriz desceu do trio elétrico e se juntou com os foliões na rua.

Na publicação do Instagram, a atriz escreveu: “Se tem Cordão Bola Preta, tem Carnaval. O bloco mais antigo do rio é a tradição que não pode faltar!”