Pantanal (7/5): Confira o resumo do que vai acontecer hoje

Confira o que vai acontecer no 34º capítulo da novela Pantanal, que vai ao ar neste sábado, 7.



Ari (Claudio Galvan) explica para José Leôncio (Marcos Palmeira) que Tadeu (José Loreto) levou o casal para o Rio de Janeiro. Juma (Alanis Guillen) se assusta com a cidade. Uma onça rodeia a tapera, e Muda (Bella Campos) fica apavorada. Madeleine (Karine Teles) não se conforma com a presença de Juma. Tibério (Guito) se preocupa com Muda. Irma (Camila Morgado) tenta conversar com Juma. Muda atira sem querer no Velho do Rio (Osmar Prado). Mariana (Selma Egrei) e Irma tentam convencer Madeleine a não falar com Juma. Tibério leva Muda para a fazenda de José Leôncio e se surpreende quando ela fala. Jove (Jesuíta Barbosa) leva Juma para tirar seus documentos. Velho do Rio recebe ajuda. Mariana se desespera quando Jove revela que abriu mão de sua herança.