'Pânico 7' ganha trailer com retorno de Neve Campbell

Ghostface está de volta. A Paramount Pictures divulgou nesta quinta-feira, 30, o primeiro trailer e o cartaz de Pânico 7. O novo filme da franquia marca o retorno de Neve Campbell como Sidney Prescott. Além dela, Courteney Cox também volta para interpretar a jornalista Gale Weathers.

Pânico 7 tem estreia marcada para 26 de fevereiro no Brasil, e tem direção e roteiro de Kevin Williamson, criador dos personagens da franquia que foi iniciada com direção de Wes Craven.

Guy Busick assina o roteiro com Williamson, e a história ao lado de James Vanderbilt.

O retorno de integrantes originais da saga ocorre após uma polêmica, quando a atriz Melissa Barrera foi demitida da sequência em 2023, após se manifestar sobre a Faixa de Gaza.

Jenna Ortega anunciou sua saída logo após o episódio, alegando conflitos de agenda devido à segunda temporada de Wandinha. Depois disso, a terceira baixa foi o diretor Christopher Landon, que descreveu todo o imbróglio como "um sonho que virou um pesadelo".

A história do novo filme, portanto, abandona as irmãs Carpenter, que eram as protagonistas desde o relançamento da saga com Pânico 5.

De acordo com a sinopse oficial, quando um novo Ghostface surge na pacata cidade onde Sidney Prescott (Neve Campbell) reconstruiu sua vida, seus medos mais sombrios se tornam reais enquanto sua filha (Isabel May) se torna o próximo alvo do assassino.

Determinada a proteger sua família, Sidney terá que enfrentar os horrores do seu passado para acabar com o massacre de uma vez por todas.

O trailer pode ser conferido no seguinte endereço na internet: https://www.youtube.com/watch?v=3YrRXD2xzvI